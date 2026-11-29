La temperatura alcanzará los 37C en la costa del país hasta el miércoles 2 de diciembre

La temperatura alcanzará los 37C en la costa del país hasta el miércoles 2 de diciembre

El incremento de las temperaturas continuará en la costa y la sierra del país entre el domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la costa norte soportará los valores más elevados, con máximas de hasta 37 °C, mientras que otras zonas también registrarán condiciones de calor intenso y mayor radiación ultravioleta.

De acuerdo con el aviso meteorológico, el aumento de la temperatura diurna será de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Este escenario estará acompañado de escasa nubosidad durante las horas cercanas al mediodía, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar y elevará los niveles de radiación UV.

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El organismo también advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas en algunos sectores de la costa norte.

¿Qué regiones registrarán temperaturas de hasta 37 °C?

El pronóstico del Senamhi para el domingo 29 de noviembre contempla temperaturas máximas de entre 26 °C y 37 °C en la costa norte. En la costa centro, los valores oscilarán entre 25 °C y 33 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros de entre 24 °C y 34 °C.

En la región andina, la sierra norte alcanzará temperaturas de entre 22 °C y 32 °C; la sierra centro, de 15 °C a 31 °C; y la sierra sur, de 14 °C a 31 °C.

Estas condiciones continuarán durante el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, jornadas en las que también se prevén máximas de hasta 37 °C en la costa norte, 33 °C en la costa centro y 34 °C en la costa sur.

Para el miércoles 2 de diciembre, el pronóstico mantiene temperaturas de entre 26 °C y 37 °C en la costa norte, de 25 °C a 33 °C en la costa centro y de 24 °C a 34 °C en la costa sur.

En la sierra, las temperaturas máximas fluctuarán entre 20 °C y 30 °C en la zona norte, de 15 °C a 31 °C en la zona centro y de 14 °C a 31 °C en la zona sur.

Senamhi advierte por aumento de radiación UV y fuertes vientos

El incremento del calor estará acompañado de una mayor exposición a la radiación ultravioleta debido a la escasa cobertura nubosa prevista durante el mediodía. Por ello, el Senamhi recomendó evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados, especialmente en las horas de mayor intensidad solar.

Entre las medidas de prevención, se aconseja utilizar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y bloqueador solar. También se recomienda mantener una adecuada hidratación para reducir los efectos de las altas temperaturas.

Además, las ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora podrían presentarse principalmente durante las tardes, mientras que algunos sectores de la costa norte podrían registrar lluvias dispersas.

El aviso meteorológico comprende cuatro días de condiciones cálidas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Senamhi.