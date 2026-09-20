Caso "La China Polo": PNP captura a un nuevo implicado en Surco y lo trasladan a Áncash

Hasta el momento, habrían 3 implicados en el asesinato de la periodista. Foto: Composición/LR

Hasta el momento, habrían 3 implicados en el asesinato de la periodista. Foto: Composición/LR

Han pasado 24 horas desde que Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada a balazos mientras realizaba una actividad proselitista en las inmediaciones del mercado La Explanada, en Caraz, en Áncash.

Tras el crimen, ocurrido el sábado 19 de septiembre, la Policía capturó al ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de 32 años, señalado preliminarmente como presunto autor material. Durante el registro personal se le encontró un arma de fuego que, según las primeras diligencias, habría sido reportada como robada por un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Acta de intervención policial.

De Caraz a Lima

La investigación no tardó en extenderse hasta Lima. Aproximadamente a la 1:30 a. m. de este domingo 20 de septiembre, agentes de la Policía, a partir de información de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y en coordinación con la comisaría de Surco, intervinieron a Ronald José Toro Artila, de 29 años, también de nacionalidad venezolana, señalado como presunto implicado.

La hipótesis que manejan los investigadores coloca a Toro Artila en una etapa previa al crimen. Se indaga si habría realizado la reserva del hospedaje utilizado por Obispo Díaz desde el 16 de septiembre y si participó en su traslado hacia Caraz.

Asimismo, se dejó constancia de que el vehículo de placa de rodaje CDO-157, en el que se desplazaba el intervenido al momento de la intervención, quedó bajo custodia de la Comisaría de Surco.

Vehículo con el que fue detenido el supuesto sospechoso

La investigación bajo supervisión policial y cambios en Dirincri

El comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, llegó la mañana de este domingo a Caraz para supervisar las investigaciones y la verificación de los puntos considerados relevantes para reconstruir lo ocurrido.

En Lima, entretanto, otro hecho ocurrió en paralelo. El general Víctor Revoredo Farfán, hasta este domingo jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), fue reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 234-2026-IN, publicada este 20 de septiembre, bajo la causal de “necesidad del servicio”.

En su reemplazo asumirá la Dirincri el general Ricardo Espinoza Cuestas. El movimiento ocurre apenas un día después del asesinato de Aponte Polo. Nueve días antes, la candidata había denunciado públicamente haber recibido amenazas y había mencionado a Revoredo, entonces jefe de la Dirincri, al señalar que lo responsabilizaría si algo le ocurría.

A un día del crimen, la Policía tiene dos detenidos y varias hipótesis abiertas, pero todavía no una respuesta definitiva sobre quién ordenó el asesinato de 'China Polo'. Falta determinar quién financió el ataque, quién trasladó al presunto sicario, qué papel cumplió cada detenido y cómo llegó el arma hasta las manos del ejecutor.