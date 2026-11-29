ACUSADO. Miguel Rodríguez está preso en Colombia a la espera de su extradición para responder por el asesinato de 13 trabajadores. Foto: La República

ACUSADO. Miguel Rodríguez está preso en Colombia a la espera de su extradición para responder por el asesinato de 13 trabajadores. Foto: La República

El 15 de mayo de 2025, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, 'Cuchillo', fue detenido en Colombia, adonde fugó luego de ser acusado de haber organizado el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, cuyos cuerpos fueron encontrados el cuatro de mayo de ese año. Catorce meses después, como parte de su preparación para enfrentar a la justicia, el abogado de 'Cuchillo', Kevin Díaz Cruz, interrogó a su patrocinado. El 22 de julio de este año.

Fragmentos del diálogo fueron difundidos en algunas plataformas, en la primera semana de noviembre. La República obtuvo una copia completa de la grabación en video en la que el presunto cabecilla de una organización criminal señaló que el suboficial PNP Ronald Alonzo Casamayor estaba vinculado con actividades de la minería ilegal.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El 11 de noviembre, Ronald Alonzo fue detenido en Chagual, Pataz, con abundantes municiones. La captura confirmó lo que había dicho 'Cuchillo' meses antes.

“Hay un policía que está trabajando con Luis Cueva Rojas”, afirmó “Cuchillo”.

“¿De qué policía hablamos?”, le preguntó su abogado Kevin Díaz.

“(Ronald) Alonzo Casamayor. Trabaja con (Luis) Cueva Rojas”, contestó.

“¿Consideras, desde la perspectiva en la que te encuentras, que Luis Cueva Rojas es líder de una organización criminal?”, interrogó el letrado.

“Claro, él está monitoreando a todo el mundo, le paga al Ejército y a la Fiscalía”, respondió “Cuchillo”.

IDENTIFICADO. El suboficial PNP en retiro Ronald Alonzo Casamayor. Foto: La República

Capitán del ejército extorsionaba a empresario de pataz: “tengo todos los medios para joderte, tengo hasta un dron” PUEDES VER:

Luis Cueva Rojas es hermano de Segundo Cueva Rojas, propietario de las empresas R&R y Libmar SAC. La primera fue la que contrató a los 13 trabajadores que ofrecían servicios de seguridad en el socavón donde fueron asesinados. Y la segunda, explotan zonas auríferas que le concede la compañía Poderosa en Pataz. Libmar contrató a R&R para que resguarde la mina, cuya producción se la venden los hermanos Cueva Rojas a Poderosa.

Pero, volviendo a la declaración de 'Cuchillo', la afirmación de que el policía Ronald Alonzo Casamayor trabajaba para los hermanos Cueva Rojas, en coordinación con el Ejército, volvió a cobrar actualidad cuando el efectivo fue intervenido el 11 de noviembre.

Ese día, efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP interceptaron a la camioneta 4X4 Hilux color negro de placa THI-729, cuando intentaba pasar el puente Calquiche, ubicado en el sector de Chagual, en el distrito de Pataz.

Calquiche es un puesto de control, donde las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército (del Comando Unificado Pataz, CUPAZ), fiscalizan el traslado de material aurífero. El vehículo era conducido por el suboficial en retiro de la PNP Ronald Alonzo Casamayor. En el interior del vehículo, la policía descubrió una caja con 418 municiones de diferente calibre, camuflada debajo del asiento del copiloto.

Lo sorprendente fue que, durante la intervención, el suboficial Ronald Alonzo Casamayor se identificó como agente de inteligencia del Ejército y que el jefe del Estado Mayor del Comando Unificado Pataz, el coronel EP José Avellaneda Díaz, tenía pleno conocimiento del traslado de las municiones.

JEFE MILITAR. A la derecha, el jefe de Estado Mayor del CUPAZ, coronel EP José Avellaneda Díaz. Niega conocer al policía Ronald Alonzo Casamayor. Foto: difusión

“cuchillo” robó 200 toneladas de material aurífero en pataz valorizado en us$1.2 millones PUEDES VER:

Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a La República que, por orden del coronel EP José Avellaneda, un oficial del CUPAZ se comunicó telefónicamente, a nombre del jefe militar, con el teniente PNP de apellido Seminario de la Dinoes. El oficial del Ejército le solicitó que le diera el pase al suboficial Ronald Alonzo con el vehículo por tratarse de un agente de inteligencia del Ejército. A todas luces, era una gestión irregular.

Un eslabón del comando

Y así lo entendió el teniente Seminario, quien dispuso que el suboficial Ronald Alonzo y otros dos detenidos sean puestos a disposición de la comisaría de Chagual, para las investigaciones pertinentes.

Inmediatamente, el teniente Seminario comunicó sobre lo sucedido al fiscal Lamer Altamirano Llovera, de la fiscalía provincial Mixta Corporativa de Pataz. Todo fue registrado en un parte policial.

En las instalaciones de la comisaría de Chagual, el suboficial Ronald Alonzo señaló que era un ex efectivo de la Policía Nacional y que estaba en situación de disponibilidad. Pero no era verdad. Alonzo ya había sido dado de baja en marzo de este año por medida disciplinaria por abandono de destino. ¿Cómo un expolicía con semejante antecedente laboraba como agente del CUPAZ?

En el interrogatorio, Ronald Alonzo Casamayor reveló que trabajaba desde hacía más de dos años en la zona minera y que laboraba para el Ejército como personal de inteligencia y que las municiones habían sido cargadas en la ciudad de Trujillo. El destino de las mismas era un campamento minero ubicado en el sector Vista Florida.

Ronald Alonzo aseguró una vez más que el coronel José Avellaneda, el segundo en la línea de mando del Comando Unificado Pataz, estaba plenamente enterado de todo.

“Las municiones iban a ser usadas en una chamba en las minas”, relató Ronald Alonzo Casamayor a quienes lo detuvieron.

NEXOS. Según Miguel Antonio Rodríguez, “Cuchillo”, el expoliciía Ronald Alonzo trabajaba para los hermanos Cueva Rojas, contratistas de la minera Poderosa. Foto: difusión

Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en pataz PUEDES VER:

No es la primera vez que La República reporta el caso de un oficial del Ejército relacionado con personas involucradas con la minería ilegal y el crimen organizado. El 21 de abril de este año, policías de la comisaría de Chagual, Pataz, detuvieron a Jeiser Otiniano Vásquez, chofer del número 3 del CUPAZ, el comandante EP Rómulo Silva Olivos.

Jeiser Otiniano escondía entre sus pertenencias la placa de la motocicleta que pertenecía al mimero Jolbi Rodríguez Calderón, asesinado por desconocidos semanas antes, el 20 de marzo, en el anexo de Carhuabamba, Pueblo Nuevo, Pataz. Durante su detención, el comandante Rómulo Silva intercedió por Jeiser Otiniano. La policía se negó y lo trasladó a Trujillo, pero en el camino, sujetos emboscaron a la patrulla y liberaron al chofer del coronel Silva. Los vehículos que manejaba Jeiser Otiniano eran las que la minera Poderosa prestaba al CUPAZ.

En el caso del suboficial de la policía Ronald Alonzo Casamayor, se repite el vínculo con un alto mando del CUPAZ, esta vez de mayor rango, el coronel EP José Avellaneda.

Sin embargo, pese a las evidencias, el 23 de noviembre el juez Carlos Zarpán Capuñay dejó en libertad a Ronald Alonzo y dictó comparecencia restringida. Durante su alegato, el expolicía cambió de versión. Insinuó que la policía le había “sembrado” la munición y que lo “obligaron” a sindicar al coronel José Avellaneda Díaz. “No sé de dónde salieron las municiones. Tampoco conozco al coronel Avellaneda”, dijo.

Como había adelantado 'Cuchillo' desde Colombia, Ronald Alonzo Casamayor está blindado por los que tienen poder en Pataz.

Coronel Avellaneda: “No lo conozco”

Consultado por La República, el coronel EP José Avellaneda Díaz negó vinculaciones con el suboficial PNP en retiro Ronald Alonzo Casamayor.

“No conozco a esa persona y esa persona no dice que me conoce”, indicó el coronel Avellaneda.

Cuando se le indicó que según las actas policiales, Ronald Alonzo afirmó que las municiones eran del coronel Avellaneda, respondió: “Eso no es cierto, es falso. Tenemos muchos enemigos por todos lados. Nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo y chocamos con gente de mucho poder adquisitivo”.

El policía Ronald Alonzo Casamayor supuestamente trabajaba para Luis Cueva Rojas, contratista de Poderosa. Fue quien le dijo a los familiares de los 13 fallecidos en Pataz que el crimen fue ordenado por 'Cuchillo'.