Jubilado en Argentina relata cuánto le cuesta pagar pasajes y mantener su casa ante aumento de la pobreza urbana: "Nos están haciendo caminar de rodillas" Otro jubilado argentino, llamado Eduardo, confesó que solo puede costear una comida diaria. Según el INDEC, la pobreza urbana subió al 32,3% y afecta al 14,8% de los adultos mayores.

Un adulto mayor en Argentina relata las dificultades financieras que enfrenta para mantener su hogar y cubrir los costos de transporte. Asegura que su jubilación no alcanza para sus gastos básicos. | Composición LR/AFP/C5N

Un adulto mayor en Argentina relata las dificultades financieras que enfrenta para mantener su hogar y cubrir los costos de transporte. Asegura que su jubilación no alcanza para sus gastos básicos. | Composición LR/AFP/C5N

Un adulto mayor de Argentina relató ante C5N que ir hasta su casa de descanso exige cubrir el valor del boleto y los arreglos del inmueble. El entrevistado detalló que abonó el tramo de ida y todavía necesitaba adquirir la vuelta. "Trabajamos mucho y nos hicimos la jubilación en momentos difíciles. Nosotros laburamos. No como ahora que nos están haciendo caminar de rodillas", expresó.

Durante octubre, la Defensoría de la Tercera Edad calculó que el presupuesto mensual para este sector alcanzaba los 2.090.646 pesos argentinos, equivalente a casi 1.306 dólares. La prestación básica vigente en aquel período, sumado el refuerzo extra, llegaba a 505.748 pesos (315,85 dólares) y financiaba una porción menor al 25% del total estimado.

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"La estamos pasando mal"

Un jubilado entrevistado por C5N criticó al Gobierno nacional, calificó al mandatario como "el cipayo este que está gobernando" y advirtió que la están "pasando muy mal". Además, lamentó los gastos del traslado y de su vivienda vacía: "Me cuesta un h*** mantenerla", mientras señaló que en cada estadía debe afrontar reparaciones.

Datos oficiales del INDEC muestran que la pobreza urbana en Argentina subió del 28,2% al 32,3% entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. Ese salto de 4,1 puntos porcentuales ubicó a 9,73 millones de habitantes debajo del umbral en 31 aglomerados. Durante el mismo lapso, la indigencia alcanzó al 7,5% de los ciudadanos, cuyos ingresos no cubrían la canasta básica alimentaria.

Para los adultos mayores de 65 años o más, el índice de pobreza creció del 9,7% al 14,8% respecto al semestre previo. Frente a la primera mitad de 2025, cuando el registro etario marcaba 10,8%, el retroceso también resulta evidente. En el conjunto social, el cambio interanual se mantuvo dentro del margen de error estadístico.

"Una comida por día es la realidad de los más olvidados"

El 13 de mayo, Eduardo relató a la periodista Ana Ortiz, en TN, que el alza de precios lo obliga a limitar su alimentación diaria: "Se almuerza y no se cena". El adulto mayor explicó que desayuna, almuerza y merienda, pero omite la cena cocinada. Mostró una compra de 5.200 pesos con fiambres —salame, mortadela y salchichón—, limitó paseos y salidas a restaurantes, y admitió que no logra hacer dos comidas principales por jornada, pese al aporte de su pareja y a changas informales (término usado en Argentina para referirse a trabajos esporádicos).

El hombre cobraba la jubilación mínima fijada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en 393.174,10 pesos, cifra que con el refuerzo extraordinario alcanzaba 463.174,10 pesos (casi 290 dólares). Durante el pase en el estudio, la especialista Silvia advirtió que la mayoría de los retirados pierde poder adquisitivo, que el 60% percibe la mínima y que el bono de 70.000 pesos quedó congelado hace más de dos años frente a una canasta básica superior a dos millones de pesos.

En el debate televisivo, el conductor resumió el drama con las palabras del entrevistado: "Una comida por día es la realidad de los más olvidados (...) los jubilados son los más olvidados por todos los gobiernos". Silvia añadió que muchos pacientes racionan remedios a cuentagotas y cambian tratamientos médicos porque no llegan ni al día quince del mes.