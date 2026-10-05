Yvonne Frayssinet no fue elegida como regidora de Santiago de Surco en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, a las que postuló con el Partido Popular Cristiano (PPC). La actriz, conocida por interpretar a Francesca Maldini en 'Al fondo hay sitio', integró la lista de candidatos de la agrupación para el distrito y ocupó el número seis, según la información registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras conocerse el resultado, la atención también se trasladó a su entorno familiar. Lucía Oxenford, hija de la reconocida artista peruana y del actor Marcelo Oxenford, publicó en sus historias de Instagram la reacción de ambos frente al boca de urna de Datum. La escena rápidamente llamó la atención.

Viralizan reacción de Yvonne Frayssinet tras perder en las Elecciones Municipales 2026

La respuesta de Yvonne Frayssinet quedó expuesta a través de una publicación difundida por Lucía Oxenford. En las imágenes se observa a la actriz junto a Marcelo Oxenford mientras revisaban los resultados. El momento estuvo acompañado por la frase “Maldini is losing it”, en una referencia directa al personaje que interpreta en 'Al fondo hay sitio'.

En el registro también se escucha al actor argentino decir “No puede ser”, mientras Lucía y su madre reaccionan entre risas. El registro permitió conocer el momento familiar que siguió a la jornada electoral y generó interés entre quienes siguen la trayectoria de la actriz.

¿Cuántos votos consiguió la lista del PPC en las Elecciones Municipales 2026?

De acuerdo con el reporte oficial de la ONPE actualizado hasta las 11.00 a. m. del lunes 5 de octubre, la lista del Partido Popular Cristiano (PPC) en Santiago de Surco se encontraba bastante alejada de las agrupaciones que encabezaban el conteo. La información corresponde al avance progresivo del procesamiento de actas, por lo que los resultados podían continuar modificándose.

Reporte oficial de la ONPE.

En ese corte, Renovación Popular registraba el 39.201%, seguida por Somos Perú, con 34.546%, mientras que Avanza País alcanzaba el 13.469%. El PPC, agrupación con la que postuló la actriz Yvonne Frayssinet al cargo de regidora, aparecía en el puesto 13, con apenas 0.300% de los votos, cifra que representaba menos de setecientos votos.