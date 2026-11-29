Perú ya tiene rival en Copa Davis 2027: la selección visitará a Gran Bretaña por las Qualifiers El equipo comandado por Lucho Horna medirá fuerzas ante el reciente semifinalista de la Copa Davis. La serie por las Qualifiers se jugará en febrero del 2027.

Perú enfrentará de visita a Gran Bretaña en las Qualifiers de la Copa Davis 2027, tras el sorteo realizado este domingo antes de la final del torneo entre Italia y España. La serie se disputará en el Reino Unido en febrero, en una sede por confirmar.

El cruce entre ambas escuadras está programado para los primeros días de febrero de 2027. La Federación Británica de Tenis elegirá el recinto y la superficie, que determinarán las condiciones del encuentro.

¿Cómo llegó Perú a las Qualifiers de la Copa Davis?

El equipo nacional obtuvo su cupo luego de vencer a Paraguay por 3-2 en el Jockey Club del Perú, durante una serie disputada el 18 y 19 de septiembre. La escuadra peruana estuvo capitaneada por Luis Horna y contó con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino.

Por su parte, Gran Bretaña llega a la serie tras caer ante España en las semifinales de la Final 8 de la Copa Davis 2026, disputada en Bolonia. El equipo británico perdió por 0-2 y quedó eliminado del torneo, en el que los españoles avanzaron a la final.

El sorteo también abrió la posibilidad de un enfrentamiento sudamericano en septiembre: si Perú y Chile superan sus respectivas eliminatorias de febrero, se medirán en la segunda ronda. Esa llave definirá el pase al Final 8.

Partidos de los Qualifiers de la Copa Davis 2027

Italia clasificó de manera directa al Final 8 por ser anfitriona, mientras que España logró su cupo al acceder a la final del 2026.

• Japón vs. Hungría

• Croacia vs. Alemania

• Dinamarca vs. Corea del Sur

• República Checa vs. Noruega

• Brasil vs. Países Bajos

• Mónaco vs. Bélgica

• Argentina vs. Eslovaquia

• Gran Bretaña vs. Perú

• Francia vs. Chile

• Serbia vs. Austria

• Australia vs. Ecuador

• Estados Unidos vs. China Taipéi

• India vs. Canadá