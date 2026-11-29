La emergencia por las lluvias en Piura continúa afectando a numerosas familias. A varios días de las intensas precipitaciones registradas en la región, diversas calles, viviendas y establecimientos comerciales permanecen inundados, mientras los vecinos intentan retirar el agua acumulada y recuperar algunas de sus pertenencias. Los afectados denuncian que todavía no reciben una respuesta oportuna de las autoridades y advierten sobre el deterioro de las condiciones sanitarias.

Durante un recorrido realizado este domingo 29 de noviembre, se constató que la avenida Vice, donde funcionan importantes hoteles y establecimientos comerciales, continúa cubierta de agua. Los peatones deben atravesar las zonas anegadas para movilizarse, mientras que los trabajadores de algunos negocios intentan sacar el agua que vuelve a ingresar a sus locales por el desplazamiento de los vehículos.

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Uno de los sectores más afectados es la urbanización Ignacio Merino, donde varias familias llevan días enfrentando las consecuencias de las inundaciones. En algunas viviendas, el agua alcanzó más de un metro y medio de altura y dañó muebles, electrodomésticos y otros bienes. Incluso quienes intentaron proteger sus pertenencias con barreras de ladrillos o colocándolas en zonas elevadas no pudieron evitar las pérdidas.

Ante la magnitud de la emergencia, algunos residentes se refugiaron en los segundos pisos de sus casas, mientras que otros decidieron abandonar sus inmuebles debido a la acumulación de agua y las condiciones de insalubridad. Los vecinos también expresaron su malestar por la falta de intervención de las autoridades locales y regionales.

Pacientes y adultos mayores enfrentan dificultades en viviendas inundadas

La emergencia también compromete la salud de las personas más vulnerables. Una de las familias afectadas enfrenta dificultades para conservar la insulina que necesita una mujer de 62 años con diabetes, debido a la interrupción del servicio eléctrico en la zona.

Sus familiares tuvieron que salir a buscar hielo para mantener refrigerado el medicamento. Sin embargo, las altas temperaturas complican su conservación y aumentan la preocupación por la continuidad del tratamiento. Por ello, buscan trasladar a la paciente a un lugar seguro.

Durante el recorrido también se identificó a otro vecino que permanecía en el segundo piso de su vivienda y solicitaba medicamentos, luego de señalar que se encontraba herido.

Vecinos temen brote de dengue por aguas estancadas

A las pérdidas materiales y las dificultades para movilizarse se suma el temor por las consecuencias sanitarias de las inundaciones. Los residentes alertaron sobre la presencia de insectos en las aguas estancadas y el riesgo de proliferación de zancudos transmisores del dengue.

Asimismo, en el interior de algunas viviendas se perciben fuertes olores por el agua acumulada durante varios días, situación que agrava las condiciones de insalubridad para las familias que todavía permanecen en sus hogares.

Frente a este escenario, los vecinos solicitaron al Gobierno Regional de Piura el envío de equipos de bombeo que permitan acelerar la evacuación del agua de las calles y viviendas afectadas.

Aunque las precipitaciones disminuyeron durante las primeras horas de este domingo, la preocupación persiste entre los residentes ante la posibilidad de nuevas lluvias y el agravamiento de las inundaciones. Mientras tanto, las familias continúan retirando el agua por sus propios medios y esperan asistencia para recuperar sus viviendas y regresar a condiciones seguras.