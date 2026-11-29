Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 29 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP Consulta dónde ocurrió el último temblor este viernes en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este domingo 29 de noviembre.

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 28 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP