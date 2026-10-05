BTS ya está en Lima y recibe inesperado homenaje: una calle en Surco llevará el nombre del grupo

La llegada de BTS a Lima ya dejó una particular huella en la ciudad. La Municipalidad de Santiago de Surco decidió rebautizar temporalmente una de sus calles como 'Avenida BTS', en homenaje al grupo surcoreano que se encuentra en Perú para ofrecer tres conciertos en el estadio San Marcos.

La iniciativa busca celebrar la presencia de la agrupación y la conexión que mantiene con sus seguidores peruanos. El cambio forma parte de una acción denominada 'Road To 7', coordinada entre la comuna de Surco y BTS Perú Fanclub, que permitirá que el nombre del grupo permanezca en la vía durante varios días.

Surco convierte una calle en la 'Avenida BTS'

La calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, fue intervenida para llevar de manera simbólica el nombre de BTS. De esta manera, el distrito se sumó a las actividades organizadas por la llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a la capital.

El homenaje tiene un carácter especial para los seguidores peruanos, quienes esperaban desde hace años la visita de la agrupación. La denominación 'Avenida BTS' busca acompañar la expectativa generada por los tres shows que el grupo realizará en Lima.

¿Hasta cuándo estará la 'Avenida BTS' en Lima?

El cambio de nombre será temporal y estará vigente desde el 5 hasta el 11 de octubre. Durante ese periodo, la vía lucirá la denominación especial como parte de las actividades por la visita de BTS a la capital.

La medida no implica una modificación oficial de la nomenclatura urbana de Surco. Es decir, no se cambiará de manera permanente el nombre de la calle Sacramento ni la numeración de los predios, por lo que se trata de un homenaje simbólico dedicado al grupo de K-pop.