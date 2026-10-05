Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

BTS ya está en Lima y recibe inesperado homenaje: una calle en Surco llevará el nombre del grupo

Municipalidad de Surco y BTS Perú ejecutaron iniciativa como tributo a la llegada del grupo surcoreano a Lima.

BTS ofrecerá tres conciertos en Lima. Foto: Composición LR/Instagram.
BTS ofrecerá tres conciertos en Lima. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

La llegada de BTS a Lima ya dejó una particular huella en la ciudad. La Municipalidad de Santiago de Surco decidió rebautizar temporalmente una de sus calles como 'Avenida BTS', en homenaje al grupo surcoreano que se encuentra en Perú para ofrecer tres conciertos en el estadio San Marcos.

La iniciativa busca celebrar la presencia de la agrupación y la conexión que mantiene con sus seguidores peruanos. El cambio forma parte de una acción denominada 'Road To 7', coordinada entre la comuna de Surco y BTS Perú Fanclub, que permitirá que el nombre del grupo permanezca en la vía durante varios días.

Puedes ver

BTS arribó por primera vez al Perú con Suga, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Jin y RM

lr.pe

Surco convierte una calle en la 'Avenida BTS'

La calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, fue intervenida para llevar de manera simbólica el nombre de BTS. De esta manera, el distrito se sumó a las actividades organizadas por la llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a la capital.

El homenaje tiene un carácter especial para los seguidores peruanos, quienes esperaban desde hace años la visita de la agrupación. La denominación 'Avenida BTS' busca acompañar la expectativa generada por los tres shows que el grupo realizará en Lima.

Puedes ver

BTS en Perú 2026: horarios, accesos y rutas para ingresar al Estadio San Marcos

lr.pe

¿Hasta cuándo estará la 'Avenida BTS' en Lima?

El cambio de nombre será temporal y estará vigente desde el 5 hasta el 11 de octubre. Durante ese periodo, la vía lucirá la denominación especial como parte de las actividades por la visita de BTS a la capital.

La medida no implica una modificación oficial de la nomenclatura urbana de Surco. Es decir, no se cambiará de manera permanente el nombre de la calle Sacramento ni la numeración de los predios, por lo que se trata de un homenaje simbólico dedicado al grupo de K-pop.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

BTS en Lima: cierres y desvíos por conciertos en el Estadio San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre

Muere investigadora de laboratorio antipeste en Rusia y decenas quedan en cuarentena: ¿qué se sabe de la infección "desconocida"?

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Espectáculos

Maju Mantilla lanza mensaje tras ampay de Gustavo Salcedo y María Pía juntos nuevamente: “Gracias”

Milena Zárate anuncia su ruptura definitiva con su novio tras reconciliarse con Edwin Sierra: “Fui fiel”

Gustavo Salcedo es captado otra vez con María Pía Vallejos pese a viaje a Europa con Maju Mantilla

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

¿Efecto César Acuña?: Alianza para el Progreso solo alcanzó a ganar en 8 distritos de Lambayeque

Resultados en Villa María del Triunfo: David Morales y Guido Iñigo disputan primer lugar, según la ONPE

Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas