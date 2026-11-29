Las aguas residuales y las vías bloqueadas agravan la emergencia en Piura. Una mujer de 68 años falleció en Ignacio Merino tras un problema de salud sin que pudiera llegar una ambulancia por las inundaciones, mientras la Contraloría ya había alertado sobre canales con desperdicios y motobombas que no se encendieron en su inspección.

Piura: inundaciones golpean a miles de familias pese a S/67 millones de Vivienda y alertas por falta de mantenimiento

Piura: inundaciones golpean a miles de familias pese a S/67 millones de Vivienda y alertas por falta de mantenimiento Foto: difusión

La emergencia por lluvias y desbordes en Piura afecta a miles de hogares a pesar de los S/67 millones destinados a siete sistemas SARE, infraestructuras temporales para captar, almacenar y bombear agua de lluvia, y de las advertencias de la Contraloría sobre la falta de mantenimiento en infraestructuras vinculadas al Ministerio de Vivienda.

Los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) comenzaron a instalarse en 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, como medida temporal ante El Niño para captar, almacenar y bombear agua en zonas bajas.

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En febrero de 2025, el entonces ministro de Vivienda, Durich Whittembury, reconoció fallas en siete SARE tras una evaluación técnica y calificó en mal estado el de Ignacio Merino, contratado por S/17,1 millones, donde señaló que debieron hacerse estudios de suelos y topografía.

Advertencias de la Contraloría

En el Informe de Hito de Control N.° 029-2026-OCI/5978-SCC, del 28 de agosto de 2026, la Contraloría evaluó el estado situacional del SARE Ignacio Merino tras una inspección realizada entre el 19 y el 21 de agosto.

El documento advirtió la falta de mantenimiento en la infraestructura y en los equipos de captación, así como la inexistencia de un marco normativo que defina y asigne esa responsabilidad.

La inspección física en Ignacio Merino halló arena y piedras acumuladas en los canales por donde corre el agua de lluvia, junto con plásticos, cartones, botellas y hojas. También se encontraron tapas o rejillas de concreto incompletas o fuera de lugar.

Según el informe de la Contraloría, en el cuadro "Registro SARE 2023-2024", el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), programa del Ministerio de Vivienda a cargo del sistema, marcó "NO" en la transferencia a otra entidad y escribió "PNSU no tiene marco legal" como responsable de mantener el grupo electrógeno y las tres electrobombas. También puso "Sin Actividades" en mantenimiento y no tenía un cronograma preventivo.

Durante las pruebas de funcionamiento, solo operó una de las tres motobombas. Las otras dos no arrancaron porque el nivel de agua era de 1,43 m, por debajo del mínimo de 1,70 m requerido para evitar daños.

Al encender la motobomba n.° 1 se percibió un olor similar al de aguas residuales, atribuido por la representante del PNSU al estancamiento del agua, y la entidad no acreditó documentalmente la naturaleza y calidad del agua descargada ni presentó autorización de vertimiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino solo un permiso del Gobierno Regional.

Las lluvias de octubre evidenciaron nuevas fallas: el 20 de octubre, Indeci reportó el hundimiento de un tramo del SARE Ignacio Merino y, el 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre trabajos de mantenimiento inconclusos en sistemas a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura.

A ello se sumó que 20 motobombas entregadas en septiembre por el gobierno a siete municipalidades de Piura no entraron en funcionamiento a tiempo, según alertó la Defensoría el 27 de noviembre, mientras los municipios debían garantizar combustible, personal capacitado y accesorios en buen estado.

El sábado 28 de noviembre, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que su sector retomará la administración de esos equipos entregados a las municipalidades.

El anuncio llega cuando sistemas que ya estaban bajo responsabilidad de Vivienda presentan problemas, los vecinos denuncian fallas en los SARE, falta de combustible y escasez de operadores, y las inundaciones exponen a las familias a aguas residuales y aíslan viviendas.

Ese mismo sábado, una vecina de 68 años murió en Ignacio Merino tras una emergencia médica sin acceso de ambulancia por las inundaciones, según informó Salud con lupa.