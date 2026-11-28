Alerta nacional: MTC declara en emergencia 6 aeropuertos clave ante el riesgo inminente de lluvias por El Niño
Ante el riesgo de daños en pistas y drenajes, el MTC ejecutará acciones urgentes y financiará las intervenciones necesarias para mitigar el impacto climático en el sector aéreo.
El impacto del fenómeno El Niño 2026-2027 ha encendido las alarmas en la infraestructura aérea del Perú. Ante la amenaza inminente de anegamientos, filtraciones y daños estructurales provocados por intensas lluvias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró la emergencia sectorial en seis aeropuertos estratégicos del norte y oriente del país.
La medida busca resguardar la seguridad operacional y garantizar que los vuelos y servicios aeroportuarios no sufran interrupciones durante el periodo de precipitaciones.
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¿Cuáles son los aeropuertos comprendidos?
La declaratoria comprende los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, que forman parte del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Explotación del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, suscrito entre el Estado peruano y la empresa Aeropuertos del Perú S. A.
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El riesgo: pistas, drenajes y techos bajo amenaza
De acuerdo con los informes técnicos formalizados en la Resolución Ministerial Nº 693-2026-MTC/01.02, los sistemas de drenaje pluvial, los pavimentos de las pistas y las coberturas de las terminales presentan condiciones de vulnerabilidad.
Las lluvias extremas previstas bajo el marco del Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM podrían causar estancamientos de agua y deterioro acelerado, poniendo en riesgo las operaciones aéreas.
Medidas de prevención y financiamiento
Ante ello, el sector dispuso las siguientes acciones de prevención y financiamiento:
- Acciones inmediatas: La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC coordinará y ejecutará los trabajos de emergencia necesarios.
- Coordinación directa: Se firmarán actas de acuerdo con AdP para intervenir de forma rápida sin alterar los plazos del contrato de concesión, amparándose en la Ley Nº 32441 (Ley de APPs).
- Presupuesto estatal: Al tratarse de un evento climático extraordinario que excede las obligaciones contractuales del concesionario, los trabajos se financiarán con cargo al presupuesto institucional del MTC.