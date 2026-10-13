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Asesinan a joven chofer de colectivo en SJL: falso pasajero le disparó tras descender del vehículo

La víctima fue identificada como Jean Pierre Santiago Rodríguez, de 23 años. Personal policial lo trasladó herido al Hospital San Juan de Lurigancho, pero llegó sin vida.

Asesinan a chofer de colectivo en SJL
Asesinan a chofer de colectivo en SJLComposición LR / Difusión
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El conductor de una miniván que brindaba el servicio de colectivo fue asesinado la noche de este martes 13 de octubre a la altura de la cuadra 15 de la avenida Central en el distrito de San Juan de Lurigancho, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP). La víctima fue identificada como Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, de 23 años.

De acuerdo con la información policial, el joven transportista fue atacado por un falso pasajero, quien le propinó varios disparos en el cuerpo tras descender de la unidad de placa AXA-685, perteneciente a la ruta de Los Pitufos. Posteriormente, personal PNP trasladó al herido al Hospital San Juan de Lurigancho; sin embargo, el agraviado llegó sin vida.

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Cámaras captaron ataque mortal

El registro de una cámara de seguridad de la zona muestra el momento exacto del ataque que ocurrió al promediar las 9.30 p. m. de este martes. En las imágenes se aprecia que un sujeto —vestido con casaca negra, buzo guinda y gorro— desciende del vehículo y, de inmediato, saca un arma de la mochila que llevaba consigo.

El sicario apunta desde la ventana exterior del copiloto hacia el conductor de la unidad y realiza una serie de disparos que no se alcanzan a escuchar por completo debido a un aparente silenciador que llevaba el arma. Tras ello, huye corriendo por un pasaje cercano al lugar del siniestro.

Víctima deja una niña en la orfandad

Agentes de la PNP informaron que en la escena no se encontraron casquillos de bala. Además, señalaron que la víctima no registraba antecedentes policiales. La información preliminar señala que el fallecido era padre de familia y deja una niña de 3 años en la orfandad.

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