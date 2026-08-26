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Vía Expresa Sur: plan de desvíos inicia este 27 de agosto por 180 días debido a obras en Surco: conoce las rutas alternas

Desde el 27 de agosto, la Vía Expresa Sur sufrirá modificaciones en su circulación por la construcción de cuatro puentes peatonales en Surco, con una duración de 180 días.

Las obras, a cargo de EMAPE, incluyen las infraestructuras Vicus, Doña Elsa, García García y Esteban Camere, que buscan mejorar la seguridad peatonal en Lima Sur.
Las obras, a cargo de EMAPE, incluyen las infraestructuras Vicus, Doña Elsa, García García y Esteban Camere, que buscan mejorar la seguridad peatonal en Lima Sur. | Foto: composición LR/Difusión
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Desde este jueves 27 de agosto, la Vía Expresa Sur tendrá modificaciones en la circulación vehicular debido a los trabajos para construir cuatro nuevos puentes peatonales en Surco. El plan, a cargo de EMAPE, tendrá una duración de 180 días calendario y contempla intervenciones progresivas para mantener habilitada la circulación en el corredor vial.

Las obras corresponden a los puentes peatonales Vicus, Doña Elsa, García García y Esteban Camere, infraestructura que busca brindar cruces más seguros y mejorar la conexión peatonal en distintos puntos de Lima Sur. Para reducir las restricciones sobre el tránsito, los trabajos se desarrollarán en tres etapas y los cierres no afectarán de forma simultánea todos los carriles.

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¿Cuáles son las rutas alternas del plan de desvíos en la Vía Expresa Sur?

Durante la primera fase, las restricciones estarán concentradas en las vías auxiliares, con cierres parciales de dos carriles por sentido. Los conductores deberán prestar atención a los puntos donde el tránsito será trasladado temporalmente hacia la vía principal:

  • República de Panamá - Paseo de la Castellana: los vehículos que circulen por las vías auxiliares serán derivados hacia la vía principal desde el jirón Carlos Sánchez Málaga. El recorrido continuará hasta el punto de retorno ubicado 120 metros antes de la avenida Alberto Samamé Dávila, donde se podrá regresar a la auxiliar.
  • Paseo de la Castellana - Ayacucho: quienes se dirijan hacia Ayacucho pasarán a la vía principal desde el jirón Combate de Iquique y volverán a la auxiliar a la altura del jirón Doña Nora. En sentido hacia Paseo de la Castellana, el desvío comenzará 120 metros después de Ayacucho y continuará hasta el colegio Hiram Bingham.
  • Ayacucho - Surco: en ambos sentidos se utilizará la vía principal. Los puntos de ingreso estarán establecidos a 120 metros de las avenidas Ayacucho y Surco, respectivamente, antes de retomar las vías auxiliares.
  • Surco - Los Próceres: habrá restricciones en las inmediaciones del pasaje Tunsho y la calle Los Reformistas. Los conductores deberán seguir la señalización instalada y las indicaciones del personal encargado del tránsito.

Las rutas habilitadas también serán incorporadas a Waze para que los usuarios puedan identificar las alternativas disponibles y organizar sus recorridos antes de salir.

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Durante la primera fase, se cerrarán parcialmente dos carriles en las vías auxiliares y se desvíará el tráfico hacia la vía principal.

Durante la primera fase, se cerrarán parcialmente dos carriles en las vías auxiliares y se desvíará el tráfico hacia la vía principal.

¿En qué horarios y etapas se aplicarán las restricciones por las obras?

La segunda etapa trasladará los trabajos hacia la vía principal, con intervenciones programadas principalmente durante la noche. Entre las 11:00 p. m. y las 6:00 a. m., los vehículos serán conducidos hacia las vías auxiliares que permanezcan habilitadas, según las condiciones de cada tramo.

En la tercera fase se ejecutarán intervenciones parciales en los accesos y salidas que unen la vía principal con las auxiliares. EMAPE señaló que se mantendrán conexiones disponibles para evitar la interrupción completa del desplazamiento. Ante estas modificaciones, la entidad recomienda respetar las señales de tránsito, atender las instrucciones del personal autorizado y considerar tiempo adicional para los viajes durante el periodo de obras.

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