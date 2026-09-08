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Sociedad

El 64% de los hogares peruanos tiene al menos una mascota: perros y gatos son los preferidos, según INEI

La tenencia de mascotas en el área rural (72,7%) es mayor a la del área urbana (61,8%). Pese a la predominancia de los perros y gatos, hay hogares que también cuentan con otro tipo de mascotas, como loros, conejos y cuyes, entre otros.

Seis de cada 10 hogares peruanos cuenta con al menos una mascota
Seis de cada 10 hogares peruanos cuenta con al menos una mascota | Foto: Andina
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Un nuevo estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el 64% de los hogares peruanos tiene al menos una mascota. Según la evaluación, el 52,2% de los hogares cuenta con al menos un perro, mientras que el 33,0% tiene al menos un gato. Los datos muestran que el promedio nacional de mascotas por hogar es de 2,5.

El informe 'Crianza de mascotas en el hogar' del Estudio Nacional de Hogares (ENAHO) evidencia también que la tenencia de mascotas en el área rural (72,7%) es mayor a la del área urbana (61,8%), según informó el jefe del instituto, Gaspar Morán Flores. Apurímac, Huancavelica y Junín figuran entre las regiones con más hogares con al menos una mascota.

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Departamentos con mayor porcentaje de hogares con mascotas, según INEI

Según el documento, Apurímac (76,5%), Huancavelica (73,6%) y Junín (72,3%) registraron los mayores porcentajes de hogares con al menos una mascota, mientras que Lambayeque (52,5%), Loreto (56,2%) y Tumbes (58,1%) presentaron los porcentajes más bajos. En tanto, se indica que el 59,6% de los hogares en Lima Metropolitana tuvo algún animal de compañía.

Las cifras también varían dependiendo de la edad de los integrantes del hogar. Según el informe técnico Tenencia y Crianza de Mascota 2025, el 68,5% de los hogares con personas menores de 18 años tuvo alguna mascota, mientras que, en aquellos hogares donde solo habitan mayores de edad, la tenencia de mascotas alcanzó el 59,8%. Además, la presencia de mascotas representó el 64,6% en los hogares sin niños menores de 5 años, y el 60,7% en aquellos con niños de esa edad.

¿Con qué otras mascotas cuentan los hogares peruanos?

De acuerdo con la Agencia Andina, la mayoría de hogares en el Perú cuenta con perros (52,2%) y gatos (33%), principalmente por la compañía o el cariño, mientras que, en el caso de los perros, el 34,0% aseguró que los tenía mayormente por protección o seguridad.

Pese a esta predominancia, existe otro porcentaje de hogares que alberga animales menos comunes. En este grupo se encuentra un 3,4% que cuenta con otras mascotas —incluyendo loros, canarios, tortugas, hámsteres, entre otros—, el 1,3% que cuenta con conejos, el 1,2% con cuyes, y el 1,1% con peces.

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