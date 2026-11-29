Más de 150 perros y gatos rescatados buscan familia en Lima: conoce dónde y cómo adoptarlos El evento, que contará con actividades recreativas y espectáculos en vivo, está respaldado por la Municipalidad de Lima y diversas organizaciones animalistas. ¡No te lo pierdas!

Organizada por la Fundación Rayito, la jornada busca promover la adopción responsable y ofrecer servicios veterinarios gratuitos, incluyendo vacunación y cuidados básicos para mascotas.

Organizada por la Fundación Rayito, la jornada busca promover la adopción responsable y ofrecer servicios veterinarios gratuitos, incluyendo vacunación y cuidados básicos para mascotas. Foto: Difusión

Quienes estén interesados en sumar una mascota a su hogar podrán conocer a más de 150 perros y gatos rescatados en una jornada que reunirá a albergues, rescatistas y organizaciones animalistas en Lima. La actividad se desarrollará este domingo 29 de noviembre, donde también se ofrecerán servicios veterinarios gratuitos y propuestas recreativas para los visitantes.

La Adoptatón 2026 es organizada por la Fundación Rayito, que desarrolla esta iniciativa desde 2019, con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El encuentro busca facilitar la adopción de animales que necesitan un hogar y promover su cuidado responsable mediante la participación de entidades públicas, empresas privadas y agrupaciones dedicadas al rescate.

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¿Dónde y cuándo se realizará la Adoptatón 2026 en Lima?

La actividad tendrá lugar el domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición. El ingreso será gratuito y el público podrá asistir entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. para conocer a los animales disponibles y acercarse a las organizaciones participantes.

Los perros y gatos que integrarán la jornada cuentan con evaluaciones previas y se encuentran en buen estado de salud. Las personas que concreten una adopción recibirán un paquete especial para acompañar la llegada de su nueva mascota al hogar.

En la organización también participan la Gerencia de Desarrollo Económico, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), mediante su Centro de Adopciones y sus veterinarias solidarias (Vetsol).

¿Qué atenciones veterinarias y actividades ofrecerá la jornada?

Uno de los servicios previstos será una campaña veterinaria gratuita para perros, gatos y conejos. Los propietarios podrán acceder a desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación y consultas veterinarias. La atención también comprenderá peluquería para mascotas, limpieza de oídos y corte de uñas.

La programación incluirá espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos y activaciones. A estas propuestas se sumarán una feria para mascotas y un patio de comidas, con alternativas para las familias que asistan al encuentro.