Piura registra más de 380 denuncias por violencia animal en 2026 y no reporta condenas

La ausencia de condenas, según el representante de ADAACS, genera preocupación entre las organizaciones defensoras de animales. | Composición LR

La ausencia de condenas, según el representante de ADAACS, genera preocupación entre las organizaciones defensoras de animales. | Composición LR

Piura registra más de 380 denuncias por violencia contra los animales en lo que va de 2026, según información compilada por las Oficinas de Bienestar y Protección Animal en coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, de acuerdo con Denner Lejabo, presidente de la Asociación Defensora de los Animales, Ambiente y Casos Sociales (ADAACS), hasta la fecha no existe registro de ninguna condena por este delito en la región.

La situación volvió a generar indignación tras el caso de “Cielito”, una perrita adulta sin hogar que murió luego de ser atacada con un arma punzocortante en el sector Las Monteros, en El Indio, Piura. El animal sufrió graves lesiones que terminaron provocándole la muerte antes de llegar a una veterinaria.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Denuncian falta de resultados en casos de violencia animal

Lejabo cuestionó la respuesta de las autoridades ante las denuncias presentadas por maltrato y violencia contra animales. Según sostuvo, pese a la cantidad de casos registrados, los procesos no estarían llegando a sanciones.

“No existe voluntad por parte de las autoridades. No se hace nada por esterilizar a los animalitos en la calle. Ahorita, en campaña política, todos dicen que van a trabajar por los animales, pero esto se demuestra con hechos”, cuestionó.

El dirigente también relató que su asociación presentó un caso de presunta violación contra un perro con medios probatorios, pero que finalmente la investigación fue archivada por la Fiscalía.

La ausencia de condenas, según el representante de ADAACS, genera preocupación entre las organizaciones defensoras de animales que reciben denuncias y acompañan a los afectados en la búsqueda de justicia.

“Cielito” murió tras ser atacada a machetazos

El último caso que ha generado indignación ocurrió en el sector Las Monteros. “Cielito” fue encontrada gravemente herida durante la madrugada del martes 23 de septiembre. El animal presentaba lesiones severas en el rostro y otras partes del cuerpo.

De acuerdo con Lejabo, la perrita tenía la mandíbula desprendida, la nariz amputada y un ojo severamente dañado. Ante la gravedad de sus heridas, fue trasladada de emergencia a una veterinaria, pero murió poco antes de llegar al establecimiento.

“Nos indicaron que podría haber sufrido un machetazo. Un vecino la escuchó gemir muy fuerte entre las dos y las tres de la madrugada”, relató el presidente de ADAACS.

Tras conocer el caso, el activista acudió a la comisaría de El Indio para presentar la denuncia y solicitar que se investigue al responsable de la agresión.

La asociación pidió a los vecinos del sector que, si cuentan con información, imágenes de cámaras de seguridad o algún otro elemento que permita identificar al agresor, lo comuniquen para contribuir con las investigaciones.

Cientos de denuncias permanecen sin una sanción

Para las organizaciones defensoras de animales, el caso de “Cielito” no constituye un hecho aislado. Las más de 380 denuncias registradas en Piura durante 2026 dan cuenta de la cantidad de casos que son reportados ante las autoridades.

Lejabo también cuestionó que, paralelamente a las denuncias por agresiones, persistan problemas como la proliferación de animales en situación de abandono y la falta de campañas de esterilización.

El dirigente pidió que las autoridades pasen de los anuncios a acciones concretas y que los casos de violencia contra animales sean investigados hasta determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el caso de “Cielito” continúa bajo denuncia y los defensores de animales esperan que la investigación permita identificar al responsable de la brutal agresión que terminó con la vida de la perrita.