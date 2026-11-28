El alcalde provincial de Piura, Juan Cevallos, respondió a los cuestionamientos de la senadora fujimorista Karla Schaefer sobre la actuación de las autoridades locales frente a las inundaciones que afectan a la región.

El burgomaestre criticó las visitas de los representantes del Congreso y cuestionó que acudan a la zona para señalar responsabilidades en lugar de atender a la población. "No es posible que tengamos representantes del Congreso que vengan cada dos semanas, que vengan cada 21 días solamente a criticar, a tomarse fotos", manifestó.

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Cevallos también respondió a las acusaciones de Schaefer, quien cuestionó que los alcaldes y responsables de las áreas de Gestión del Riesgo de Desastres no activaran los equipos disponibles para atender la emergencia. El alcalde negó que su gestión haya permanecido al margen de la situación y sostuvo que permaneció con los vecinos de las zonas afectadas durante las labores de atención.

En esa línea, explicó por qué no acompañó el recorrido que realizó la presidenta Keiko Fujimori en Piura. Según indicó, prefirió atender a los ciudadanos afectados por las lluvias antes que participar en una actividad pública. "Más hago atendiendo en la emergencia con los vecinos en cada uno de los sectores y no estar peleándome por salir en la foto como hacen otros representantes del Congreso", declaró.

El burgomaestre también cuestionó que Schaefer lo responsabilizara por la falta de respuesta ante las inundaciones. Aseguró que no recibió ninguna llamada de la senadora para coordinar acciones frente a la emergencia. Precisó que la última comunicación entre ambos fue por un asunto relacionado con Caja Piura, y no por las dificultades que atraviesa la provincia.

Karla Schaefer acusó a autoridades locales de no utilizar equipos para atender las inundaciones en Piura

Durante una entrevista, el pasado 27 de noviembre en el canal del Congreso, la senadora Karla Schaefer responsabilizó a los gobiernos regionales y municipales por la falta de preparación ante las lluvias.

Sostuvo que las autoridades no activaron sus equipos de Gestión del Riesgo de Desastres, pese a que las precipitaciones estaban pronosticadas. También cuestionó que las brigadas y los responsables de atender cada cuenca no utilizaran las bombas disponibles.

La senadora también advirtió sobre la falta de espacios para evacuar a las familias afectadas. Indicó que el albergue El Algarrobo, inaugurado por Fujimori diez días antes, ya estaba ocupado por damnificados de Ignacio Merino.

Por ello, pidió que los alcaldes habilitaran colegios ubicados en zonas seguras para recibir a las personas que perdieron sus viviendas, en especial adultos mayores y ciudadanos que necesitaban atención médica.

Schaefer exhortó a la Fiscalía de Prevención del Delito y al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, a investigar a los funcionarios responsables de administrar la maquinaria destinada a atender las lluvias.

También cuestionó las obras de drenaje pluvial en Piura y afirmó que, pese a los recursos destinados, la infraestructura no había evitado las inundaciones. La senadora sostuvo que se destinaron hasta S/2.400 millones para el drenaje pluvial y pidió investigar el uso de esos recursos.