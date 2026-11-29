En el Perú, tener recursos naturales y proyectos de inversión en las regiones no garantiza que estos se conviertan en más empleo, producción o infraestructura. A octubre de 2026, 14.163 proyectos de inversión pública registraban ejecución cero, equivalentes al 25% de los proyectos que contaban con presupuesto institucional modificado (PIM), según el Consejo Privado de Competitividad (CPC). El monto asignado a esas iniciativas ascendía a S/5.823 millones.

El problema va más allá de la ejecución presupuestal. Para que una región atraiga empresas y desarrolle actividades industriales necesita energía a precios competitivos, carreteras y conexiones logísticas que permitan transportar sus productos, además de un Estado capaz de planificar y completar las obras que hacen viable la inversión privada. Esas condiciones estuvieron entre los asuntos planteados por representantes empresariales durante CADE Ejecutivos 2026, realizado en Urubamba, Cusco.

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La oportunidad existe. La cartera de proyectos de inversión minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ubicados fuera de Lima para 2026 comprende 66 iniciativas distribuidas en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$64.075 millones, de acuerdo con el diagnóstico expuesto por Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Sin embargo, la presencia de proyectos no resuelve por sí sola las limitaciones que enfrentan los territorios para aprovecharlos.

Energía y conectividad elevan los costos de producir fuera de Lima

Uno de los obstáculos señalados por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, es el costo de la energía. Durante su participación en CADE, comentó el caso de una empresa industrial productora y exportadora de cerámica que le reportó que el precio de la electricidad en Cusco podía llegar a ser entre cuatro y cinco veces el que pagaba en Lima. Usó este ejemplo para ilustrar la desventaja que puede enfrentar una industria cuando opera lejos de los principales centros de suministro y consumo.

James planteó la necesidad de llevar energía competitiva a las regiones y ampliar el acceso al gas natural en el sur. También propuso impulsar parques industriales que permitan concentrar actividades productivas y facilitar la instalación de empresas. Sin condiciones energéticas y logísticas adecuadas, las regiones pueden contar con materias primas y oportunidades de negocio, pero seguir dependiendo de otras zonas para procesarlas o trasladarlas.

La conectividad es otra limitación. El representante de la SNI sostuvo que el país debe priorizar las conexiones entre el puerto del Callao, Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez mediante carreteras y ferrocarriles. La infraestructura no solo debe facilitar el traslado de mercancías hacia los mercados internacionales: también debe articular los centros productivos regionales con los puertos, aeropuertos y corredores comerciales.

El caso de Loreto muestra cómo la falta de conexiones puede restringir actividades distintas de la minería. Jorge Morales, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, señaló que una conexión aérea directa entre Cusco e Iquitos permitiría reducir el tiempo que actualmente se pierde al viajar vía Lima. Según explicó, la región busca aprovechar su potencial turístico, pero necesita mejores condiciones de transporte y energía para desarrollar esa actividad. También mencionó la posibilidad de impulsar rutas aéreas regionales con Leticia, en Colombia.

La inversión pública no logra cerrar las brechas de infraestructura

La falta de infraestructura no se explica únicamente por la ausencia de recursos. El seguimiento del CPC a octubre de 2026 muestra que 23.542 proyectos activos no contaban con continuidad presupuestal, pese a que habían tenido presupuesto en 2025.

A ello se suma la cantidad de iniciativas que no registraban ejecución. De los 14.163 proyectos con ejecución cero, 12.136 correspondían a gobiernos locales y 1.500 a gobiernos regionales. En conjunto, estas entidades concentraban la mayor parte de las iniciativas sin devengado y S/5.452 millones del presupuesto asignado a ese grupo. La cifra refleja que el problema de ejecución tiene un peso importante en los niveles subnacionales, precisamente donde se deben atender muchas de las brechas de infraestructura que afectan a las regiones.

Para Alejandro Garland, representante de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la descentralización de la obra pública no ha dado los resultados esperados. Durante una entrevista con La República en CADE sostuvo que existen más de 2.200 obras paralizadas, según el último informe de la Contraloría, y cuestionó la dispersión de unidades ejecutoras: señaló que hay más de 2.000 y planteó que deberían especializarse. También advirtió que la elaboración deficiente de expedientes técnicos puede derivar en adendas, retrasos, mayores costos y obras inconclusas.

El problema, por tanto, no consiste solamente en asignar presupuesto o iniciar nuevos proyectos. Garland consideró que las entidades deben priorizar las obras paralizadas que puedan destrabarse con mayor rapidez y que generen un impacto económico y social relevante. Mientras las carreteras, redes de servicios y demás proyectos no se terminan, las empresas y la población siguen sin recibir los beneficios de esas inversiones.

Sin planificación ni continuidad, las inversiones pierden atractivo

A las deficiencias de ejecución se suma la falta de planificación de largo plazo. Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuestionó que el Estado no cumpla los compromisos de infraestructura asumidos con los inversionistas. Como ejemplos mencionó las obras pendientes para mejorar la conexión con el puerto de Chancay y la falta de vías adecuadas para llegar al nuevo aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

"El problema que tenemos en el Perú es que no hay una planificación", afirmó. Barrios sostuvo que los planes suelen cambiar cuando asume una nueva autoridad, tanto en el Gobierno nacional como en los gobiernos regionales. Por ello, planteó que los compromisos de infraestructura deben mantenerse más allá de los cambios de gestión, de modo que las empresas puedan prever las condiciones en las que desarrollarán sus proyectos.

El titular de la CCL también cuestionó el peso del gasto corriente en los presupuestos regionales. Como propuesta del gremio, adelantó que buscarán impulsar una iniciativa legislativa para que los gobiernos regionales no destinen más del 20% de sus ingresos a ese concepto. Barrios añadió que las autoridades pueden recurrir a Proinversión para recibir apoyo en la licitación, adjudicación y seguimiento de proyectos.

La discusión también alcanza el uso de los recursos que reciben las regiones por actividades extractivas. Quijandría señaló que la inversión minera puede contribuir al desarrollo regional no solo mediante los proyectos privados, sino también a través de una mejor ejecución de los recursos públicos. En ese sentido, mencionó las obras por impuestos y la necesidad de hacer seguimiento al uso del canon y las regalías. El desafío es que esos ingresos se conviertan en infraestructura que responda a las necesidades de cada territorio y facilite nuevas actividades económicas.

El potencial productivo regional, entonces, no depende únicamente de la disponibilidad de minerales, tierras o atractivos turísticos. Para que se convierta en inversión y empleo, las regiones necesitan energía competitiva, conexiones que reduzcan los costos de transporte y proyectos públicos que se planifiquen y concluyan. Sin esas condiciones, la descentralización puede trasladar recursos y expectativas a los territorios, pero no necesariamente las oportunidades de desarrollo que se buscan.