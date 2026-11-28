El violento asalto contra los ocupantes de una camioneta blindada en la avenida Costanera, en el distrito de La Perla, Callao, tendría entre sus posibles conexiones un millonario robo de lingotes de oro ocurrido en 2021. De acuerdo con América Noticias, se identificaron vínculos entre las víctimas del reciente ataque y Balaji S.A.C., empresa que hace cinco años sufrió el robo de tres barras de oro valorizadas en US$842.000.

Uno de los ocupantes de la camioneta fue identificado como Vijay Pagrani, ciudadano indio de 29 años, cuyo nombre aparece en el directorio de la compañía. Junto a él se encontraba Mari Nataly Miranda Espinoza, ingeniera industrial de 35 años, quien se desempeñó como gerente administrativa de Balaji S.A.C. entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.

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La relación de ambos con la empresa cobra relevancia debido a los antecedentes de la compañía en el comercio internacional de oro. Según la información difundida, Balaji S.A.C. registró 12 movimientos de exportación entre 2020 y 2021, periodo en el que envió lingotes de oro a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos por un valor superior a los US$14 millones.

Una declaración aduanera del 2020 consignó el envío de barras de oro cuyo peso superaba los siete kilogramos. Sin embargo, el 6 de agosto de 2021, la empresa sufrió un asalto cuando transportaba parte de su cargamento. La camioneta que trasladaba los lingotes fue interceptada en la cuadra 19 de la avenida Elmer Faucett, en el Callao, por delincuentes que vestían uniformes policiales.

Policía condenado por robo de lingotes de oro

Las investigaciones por aquel asalto también alcanzaron a un efectivo policial. Según el reportaje, Sanjay Pagrani, socio fundador de Balaji S.A.C. y familiar de Vijay Pagrani, habría reconocido entre los responsables del robo a Víctor Alfonso Hinostroza Luque, un policía que se encontraba en actividad cuando ocurrieron los hechos.

El efectivo fue condenado a 20 años de prisión por su participación en el millonario asalto. No obstante, actualmente registra una orden de requisitoria, de acuerdo con la información difundida.

Vehículo del ataque estuvo vinculado a otro tiroteo

Otro elemento que forma parte de las investigaciones sobre el reciente asalto en La Perla es el vehículo que habrían utilizado los delincuentes para perpetrar el ataque. Este automóvil fue relacionado con un enfrentamiento a disparos contra agentes policiales en San Juan de Miraflores, ocurrido el 14 de julio de 2024.

A ello se suma la información sobre la camioneta blindada en la que se desplazaban las víctimas. El vehículo corresponde al año 2012 y, según los registros citados en el reportaje, su último propietario lo adquirió en febrero de 2025 por US$18.000.

Estos antecedentes abren nuevas líneas de investigación sobre el ataque en la avenida Costanera y los posibles vínculos de sus protagonistas con anteriores hechos delictivos. Sin embargo, las conexiones identificadas hasta el momento no determinan por sí solas el móvil del reciente asalto.