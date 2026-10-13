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Sociedad

Nadeska Widausky: Poder Judicial confirma detención con fines de extradición hacia Bélgica por presunta trata de personas

La Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la medida para asegurar la presencia de Widausky durante el proceso de extradición pasiva, solicitado por Interpol.

El Poder Judicial ratifica la detención de Nadeska Widausky por nueve meses, solicitada en extradición por Bélgica por presunta trata de personas y proxenetismo.
El Poder Judicial ratifica la detención de Nadeska Widausky por nueve meses, solicitada en extradición por Bélgica por presunta trata de personas y proxenetismo.Foto: difusión/Composición LR
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El Poder Judicial confirmó la detención con fines de extradición de la ciudadana peruana Nadeska Widausky, solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica en el marco de una investigación por presunta trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. La decisión fue ratificada por la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro, tras una solicitud impulsada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Trata de Personas.

La resolución mantiene la medida de detención por un plazo de nueve meses, aprobada inicialmente en mayo de 2026. Según informó el Ministerio Público, el 13 de octubre, la decisión busca asegurar la presencia de la investigada durante el procedimiento de extradición pasiva, que se tramita a partir del requerimiento de las autoridades belgas y de una Notificación Roja de Interpol.

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Nadeska Widausky: Poder Judicial ratifica detención por nueve meses con fines de extradición

La confirmación de la medida fue obtenida por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Trata de Personas ante la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro. Con este pronunciamiento, se mantiene la resolución emitida en mayo que dispuso la detención de la exbailarina peruana por nueve meses, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el pedido de extradición presentado por Bélgica.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la Sala consideró que la detención resulta adecuada y proporcional para garantizar que la investigada permanezca a disposición de las autoridades durante el trámite. Entre los elementos tomados en cuenta se encuentran la gravedad de los hechos atribuidos y la existencia de una Notificación Roja de Interpol.

La medida no constituye una declaración de culpabilidad ni una condena por los delitos investigados. Se trata de una decisión vinculada al procedimiento de extradición solicitado por las autoridades judiciales extranjeras, que deberá continuar conforme a las etapas previstas por la legislación peruana y los acuerdos internacionales aplicables.

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Trata de personas y proxenetismo: los presuntos delitos por los que Bélgica requiere a Nadeska Widausky

El requerimiento de extradición está relacionado con una investigación en Bélgica por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. Según la información difundida por la Fiscalía, los hechos denunciados afectarían a personas que todavía se encuentran en proceso de identificación, además de otras presuntas víctimas.

Widausky fue detenida en Lima en mayo de 2026, luego de que se confirmara la existencia de una Notificación Roja de Interpol emitida a solicitud de las autoridades judiciales belgas. La intervención policial se realizó en el distrito de Jesús María, de acuerdo con la información difundida entonces sobre el caso.

Tras su detención, su abogado manifestó públicamente que la investigada rechazaba las acusaciones y sostuvo que, según la versión de su patrocinada, se trataría de una denuncia falsa relacionada con un conflicto familiar. Esa declaración corresponde a la posición de la defensa y no determina el resultado de la investigación.

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