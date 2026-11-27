La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó presentar una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional, que busca dejar sin efecto la resolución que impide que los primeros regidores asuman la alcaldía si ya ejercieron ese cargo durante el periodo municipal anterior.

La medida podría beneficiar directamente a Rafael López Aliaga, quien no fue proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030 pese a integrar la lista ganadora de Renovación Popular como primer regidor.

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La iniciativa recibió 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones durante la sesión del Concejo Metropolitano del último jueves. Con esta aprobación, el alcalde Renzo Reggiardo, quien es del mismo partido que López Aliaga, quedó autorizado para presentar el recurso constitucional.

MML pretende dejar sin efecto resolución del JNE

El proyecto fue sustentado por el regidor Guillermo Valdivieso, quien preside la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales. Según explicó, la resolución del JNE minimiza las competencias de la Municipalidad de Lima al establecer criterios sobre quién puede asumir la alcaldía cuando se produce una vacancia o ausencia del titular.

Por ello, la MML le pedirá al TC que declare la existencia de un conflicto de competencias entre ambas instituciones y anule la resolución del organismo electoral. También pedirá una medida cautelar para suspender sus efectos mientras aquello se resuelva.

Uno de sus principales argumentos es que los concejos municipales tienen la competencia para pronunciarse sobre la vacancia de un alcalde y disponer que el primer regidor hábil lo reemplace, conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Además, plantea que el JNE no tiene facultades para revisar de oficio las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esa resolución a la que hacen mención es precisamente la que impidió que López Aliaga accediera a la alcaldía mediante su elección como primer regidor de Renovación Popular, por haber ocupado ese mismo cargo durante el periodo 2023-2026.