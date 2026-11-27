Asalto en plena Costa Verde: quiénes están involucrados y qué se llevaron los atacantes tras la balacera en el Callao Varios delincuentes interceptaron una camioneta blindada y dispararon en reiteradas ocasiones hasta apoderarse de equipajes con contenido de aparente valor. Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre el caso.

Un nuevo hecho de violencia generó conmoción durante la mañana de este viernes 27 de noviembre. Un grupo de delincuentes interceptó y disparó contra una camioneta blindada en la vía Costa Verde cuando se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la subida Santa Rosa, en el Callao.

Los sujetos, quienes vestían pasamontañas y portaban fusiles y armas de largo alcance, lograron reducir a los pasajeros del vehículo y se llevaron bolsos y un maletín con contenido de aparente valor. El ataque se produjo a plena luz del día sin que ninguna autoridad pudiera detener a los hampones. Esto es lo que se sabe del caso hasta ahora.

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¿Quiénes están involucrados en el asalto en la Costa Verde?

Según las primeras investigaciones, en el atraco participaron al menos siete personas que se desplazaban en más de tres vehículos. Los delincuentes cerraron el paso a una camioneta Jeep Cherokee blindada de color negro, en la que viajaban un hombre y una mujer, y que circulaba junto a otras unidades.

Los videos grabados por algunos vecinos muestran que los criminales golpearon la camioneta, intentaron romper la luna y dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo hasta que lograron abrir las puertas y retiraron objetos que estaban dentro de la unidad.

Así terminó el vehículo atacado tras el asalto

¿Quiénes son las víctimas y qué objetos les robaron?

De acuerdo con información policial, el ataque dejó dos heridos: una mujer de iniciales M.N.M.E. (35) y un ciudadano indio de iniciales V.P. (29), quienes fueron ubicados en la clínica San Judas Tadeo de San Miguel recibiendo atención médica. Ambos están fuera de peligro.

Las víctimas señalaron ante las autoridades que durante el asalto les arrebataron una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes que estaban en la parte posterior del vehículo. Según su versión, en estos paquetes transportaban joyas y prendas personales. Esta información tendrá que ser corroborada por la Policía Nacional (PNP).

Sujetos huyeron con bolsos y un maletín tras cometer asalto

¿Qué hipótesis maneja la policía sobre el caso?

La PNP investiga este caso bajo la hipótesis de asalto y robo. "Estamos manejando el caso como asalto y robo, esa es la línea de investigación. Vamos a continuar indagando para conocer qué contenía (el vehículo asaltado) porque en las imágenes podemos ver que los delincuentes sacan un botín y escapan", declaró el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial del Callao.

Benavides agregó que, para esclarecer fehacientemente este hecho, personal especializado está recabando toda la información necesaria. Además, confirmó que, durante el robo, los asaltantes arrojaron celulares a la Costa Verde, elementos que serán analizados para establecer las comunicaciones que habrían tenido antes del asalto.