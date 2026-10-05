Muere en Venezuela mujer implicada en crimen de “China Polo”

Durante el choque en Portuguesa, Alexandra Toro y su pequeña hija murieron, mientras que Adrián Azuaje quedó gravemente herido y fue identificado como el organizador del crimen. Foto: composición LR

Durante el choque en Portuguesa, Alexandra Toro y su pequeña hija murieron, mientras que Adrián Azuaje quedó gravemente herido y fue identificado como el organizador del crimen. Foto: composición LR

Después de intervenir en el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, la 'China Polo', la pareja de venezolanos Alexandra Toro Montezuma y Adrián Azuaje Solís huyó del Perú con destino a su país natal. Pero el bus en el que viajaban colisionó en una carretera del estado de Portuguesa, lo que produjo la muerte de Toro. Azuaje resultó gravemente herido.

Adrián Azuaje Solís dirigió al grupo de criminales que se alojaron en un hotel de Caraz para vigilar, seguir y, finalmente, asesinar a la 'China Polo', el sábado 19 de septiembre. Entre ellos estaban su conviviente Alexandra Toro Montezuma y el sicario Luis Obispo Díaz.

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El jueves 1 de octubre, trece días después del homicidio, el bus de la línea Ruteros de Venezuela, donde se encontraba Adrián Azuaje, Alexandra Toro y su pequeña hija de cuatro años, impactó contra un separador vial.

El impacto volcó el vehículo en la autopista General José Antonio Páez, a la altura del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare (estado de Portuguesa).

Un accidente en Portuguesa, en Venezuela, dejó a Alexandra Toro y su hija fallecidas, mientras Azuaje resultó gravemente herido. Foto: Portuguesa al Día

La fuga final

Según los reportes policiales y la prensa venezolana, Alexandra Toro y su hija murieron en el accidente, mientras que Adrián Azuaje sobrevivió con heridas de consideración.

Las cámaras del hotel en el que se hospedaron los extranjeros el miércoles 15 de septiembre confirman que Adrián Azuaje Solís, Alexandra Toro Montezuma, Luis Obispo Díaz y un cuarto sujeto conocido como Morocho o Moroco se hospedaron en Caraz. El día del crimen, el sábado 19 de septiembre, salieron todos en distintas direcciones para labores de vigilancia y protección del homicida Luis Obispo.

Alexandra Toro era pareja del organizador del crimen, Adrián Azuaje, y su hermanastro, Ronald Toro Ardila, era quien pagaba todos los gastos de los criminales desde Lima, como quedó plenamente comprobado.

Después de ejecutar a la 'China Polo', el sicario Luis Obispo intentó escapar, pero tres efectivos de seguridad de la víctima lo detuvieron a tiros. Esto permitió que la policía lo arrestara.

Durante los interrogatorios, Luis Obispo confesó el crimen e identificó a Adrián Azuaje, Alexandra Toro y Ronald Toro.

La pareja de venezolanos, Adrián Azuaje y Alexandra Toro, huyeron de Perú tras el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo. Foto: difusión

Regreso a Venezuela

La inmediata captura del sicario obligó a Adrián Azuaje y Alexandra Toro a abandonar con rapidez el Perú, al quedar en evidencia que intervinieron en el plan criminal en agravio de Susy Aponte Polo.

Durante la audiencia judicial en Caraz, en la que el fiscal Raúl Godo Sedán sustentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Luis Obispo y Ronald Toro, el abogado del segundo, Eduardo Medina Almonte, precisó sobre la muerte de Alexandra Toro y de su hija, y del estado grave de Adrián Azuaje.

La Policía Nacional del Perú también corroboró la información con la Policía Bolivariana.

La detención de Adrián Azuaje Solís será clave para desentrañar las identidades de quienes lo contrataron para asesinar a la 'China Polo'.

Según los reportes de la Policía Bolivariana enviados a sus pares de Perú, Adrián Azuaje Solís, natural de Guárico, Venezuela, y Alexandra Toro, en compañía de su hija de cuatro años, partieron de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, con destino a Maracay, en el estado de Aragua, ubicado al norte de Venezuela.

En el manifiesto de los 35 pasajeros, Adrián Azuaje Solís figuraba como Adrián Solís, de 23 años, y Alexandra Toro Montezuma, como B’Angel Toro Montesinos.

En declaraciones ante el equipo especial de la División de Investigación de Homicidios de Huaraz y Lima, Luis Obispo confesó que Adrián Azuaje lo llamó por teléfono por intermedio de una ciudadana venezolana conocida como 'Gocha' para eliminar a la 'China Polo' a cambio de 15.000 soles.

Prisión preventiva

Tras finalizar los 15 días de detención preliminar para el sicario Luis Obispo Díaz y el financista Ronald Toro Ardila, por el asesinato de Susy Aponte Polo, por el delito de sicariato, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para ambos investigados, a pedido de la fiscalía.

De acuerdo con la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, el sicario Luis Obispo es considerado el ejecutor material directo del ataque tras disparar y matar a la 'China Polo'.

Para el fiscal, el pedido se sustenta en la existencia de peligro de fuga extremo, debido a que el acusado Luis Obispo es de nacionalidad extranjera, no cuenta con arraigo suficiente para quedarse en el Perú y porque al cometer el homicidio trató de huir disparando a diestra y siniestra.

Respecto a Ronald Toro, el fiscal Godo lo señaló como el encargado de cubrir todos los gastos del sicario Luis Obispo, como el traslado, hospedaje, alimentación, chips, entre otros. El fiscal consideró que Toro posee la capacidad económica y logística para facilitar su escape y la del sicario.

A diferencia de Luis Obispo, para el fiscal Raúl Godo, Ronald Toro tendría nexo con quien podría ser el autor intelectual de la muerte de la 'China Polo'.