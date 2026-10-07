La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó solicitar a las autoridades judiciales de Paraguay la ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para que sea procesado en el Perú por los delitos de organización criminal, homicidio calificado y extorsión, en agravio del Estado y otros.

La medida, solicitada el pasado 3 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue declarada procedente por el tribunal supremo, presidido por Víctor Prado Saldarriaga, por lo que la solicitud será expedida al órgano judicial de Paraguay y podría llevar a Moreno a afrontar cargos por un total de 26 hechos delictivos.

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Fundamento de la decisión

En su evaluación, la sala determinó que se cumplió los requisitos señalados en el Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre la República de Perú y la República de Paraguay, como el principio de la doble incriminación, es decir, que los hechos atribuidos constituyen delito en los sistemas jurídicos de ambos países.

Asimismo, el juzgado validó que los hechos punibles fueron cometidos en territorio peruano, que la acción penal no ha prescrito todavía y que el requerimiento responde a la necesidad de juzgar al procesado para así otorgar tutela procesal a las víctimas.

Delitos imputados a ‘El Monstruo’

Si la solicitud es aprobada por Paraguay, Moreno Hernández, como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, podría afrontar cargos por un total de 26 hechos delictivos cometidos en los distritos de Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo, entre los años 2022 y 2025.

Como parte de estos casos, se le atribuyen los homicidios de dos dirigentes de empresas de transportes y de un mototaxista, así como ilícitos penales en perjuicio de directivos de empresas de transportes de vehículos menores, centros comerciales y otros negocios de personas emprendedoras.

Actualmente, sobre Moreno Hernández recae una pena de 35 años de prisión —dictada en junio pasado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte— por su participación en el secuestro extorsivo de dos empresarios y sus familiares, ocurridos en marzo del 2020 en el distrito de Comas.