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Nadeska Widausky fue detenida este martes 26 de mayo por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, luego de que las autoridades confirmaran que no vivía en el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad. La intervención se ejecutó tras un trabajo de inteligencia policial que permitió ubicar su paradero real, pese a que la dirección registrada oficialmente no correspondía con su residencia actual.

La captura se produjo en el marco de una notificación roja emitida por Interpol, a pedido de la justicia de Bélgica, país que solicitó su detención por presuntos delitos de proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

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Detectaron falsedades respecto al paradero de Nadeska Widausky

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el primer indicio que activó las acciones de seguimiento contra Nadeska Widausky fue la inconsistencia entre su domicilio registrado en Reniec y el lugar por donde realmente se desplazaba. Al tratarse de una figura pública, los agentes recurrieron a distintas fuentes para reconstruir sus movimientos y establecer una ubicación confiable.

Un vocero policial explicó que la dirección consignada en su DNI no coincidía con su residencia. "Según su DNI, tiene una información X donde no reside, pero gracias a inteligencia, información, a agentes y personas, se ha logrado intervenir a esa persona en el distrito Jesús María", indicó el representante de la PNP.

El operativo incluyó labores de inteligencia, cruce de datos y colaboración ciudadana. Ese trabajo permitió ubicar a la modelo lejos del domicilio que figuraba en los registros oficiales. Para las autoridades, ese hallazgo fue clave, pues evidenció que la información formal sobre su paradero no reflejaba su ubicación real.

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Nadeska Widausky: así fue la detención de la modelo peruana

La intervención de Nadeska Widausky ocurrió la mañana del martes 26 de mayo, cuando caminaba por la vía pública en Jesús María. Según la información policial, fue localizada en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, zona donde agentes de Interpol ejecutaron la orden de captura.

Al momento de la detención, la influencer vestía ropa deportiva y transitaba por la calle. Diversos videos mostraron a la modelo esposada mientras era escoltada por efectivos policiales. Las imágenes volvieron a colocar su nombre en el centro de la atención pública y reactivaron el interés por episodios polémicos de su pasado mediático.