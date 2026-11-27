Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 27 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP Consulta dónde ocurrió el último temblor este jueves en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este viernes 27 de noviembre.

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 27 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP