PPK: Poder Judicial levanta impedimento de salida del país tras archivar investigación por aportes a su campaña

El Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego del archivo de la investigación por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. La medida quedó sin efecto tras una decisión judicial que cerró la causa por los cuatro hechos atribuidos al exmandatario.

La resolución se emitió el 7 de octubre. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional envió oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional para comunicar el levantamiento de la restricción.

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El origen de esta decisión se remonta al 20 de agosto, cuando la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada una solicitud presentada por la defensa de Kuczynski. El recurso cuestionaba la posibilidad de continuar el proceso penal por los hechos que le atribuía la Fiscalía.

La investigación comprendía el presunto delito de lavado de activos agravado. La hipótesis fiscal vinculaba al expresidente con una supuesta organización criminal, en relación con el financiamiento de su campaña electoral de 2016.

Como parte de las disposiciones posteriores al archivo, el juzgado también ordenó tramitar la anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado por esta causa. La decisión se limita al proceso mencionado en la resolución.