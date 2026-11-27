Municipalidad de Chorrillos pide a bañistas evitar ingresar al mar por oleaje anómalo hasta el domingo 29 de noviembre
Se advierte que el incremento del oleaje se relaciona con anomalías climatológicas y la fase de luna llena, lo que puede causar mareas altas y afectar playas abiertas y semiabiertas.
La Municipalidad de Chorrillos exhortó a los vecinos y visitantes a no ingresar al mar ni acercarse a la orilla mientras continúe el oleaje anómalo que afecta al litoral peruano. La advertencia se mantendrá vigente hasta el domingo 29 de noviembre, de acuerdo con el aviso especial emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.
La recomendación está dirigida a bañistas, deportistas náuticos, pescadores y público en general. La comuna también pidió evitar las zonas rocosas y rompientes, ante el riesgo que representan las condiciones del mar, que han motivado además el cierre parcial de la Costa Verde.
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Chorrillos recomienda suspender actividades recreativas y pesqueras en el mar
La municipalidad señaló que deben suspenderse temporalmente las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas hasta que se restablezcan las condiciones habituales. Asimismo, solicitó respetar la señalización preventiva, los posibles cierres de accesos a las playas y las indicaciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional.
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La autoridad marítima advirtió que el incremento del oleaje coincide con un nivel elevado del mar asociado a anomalías vinculadas con El Niño y El Niño Costero, además de la fase de luna llena. Esta combinación puede intensificar las mareas altas y extender el alcance del agua hacia tierra firme, principalmente en playas abiertas, semiabiertas y con poca pendiente.