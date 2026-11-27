Municipalidad de Chorrillos pide a bañistas evitar ingresar al mar por oleaje anómalo hasta el domingo 29 de noviembre Se advierte que el incremento del oleaje se relaciona con anomalías climatológicas y la fase de luna llena, lo que puede causar mareas altas y afectar playas abiertas y semiabiertas.

La Municipalidad de Chorrillos advierte a vecinos y visitantes sobre el oleaje anómalo que afecta el litoral peruano, pidiendo no ingresar al mar hasta el 29 de noviembre. | Foto: difusión

La Municipalidad de Chorrillos advierte a vecinos y visitantes sobre el oleaje anómalo que afecta el litoral peruano, pidiendo no ingresar al mar hasta el 29 de noviembre. | Foto: difusión

La Municipalidad de Chorrillos exhortó a los vecinos y visitantes a no ingresar al mar ni acercarse a la orilla mientras continúe el oleaje anómalo que afecta al litoral peruano . La advertencia se mantendrá vigente hasta el domingo 29 de noviembre, de acuerdo con el aviso especial emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

La recomendación está dirigida a bañistas, deportistas náuticos, pescadores y público en general. La comuna también pidió evitar las zonas rocosas y rompientes, ante el riesgo que representan las condiciones del mar, que han motivado además el cierre parcial de la Costa Verde.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Chorrillos recomienda suspender actividades recreativas y pesqueras en el mar

La municipalidad señaló que deben suspenderse temporalmente las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas hasta que se restablezcan las condiciones habituales. Asimismo, solicitó respetar la señalización preventiva, los posibles cierres de accesos a las playas y las indicaciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional.

La autoridad marítima advirtió que el incremento del oleaje coincide con un nivel elevado del mar asociado a anomalías vinculadas con El Niño y El Niño Costero, además de la fase de luna llena. Esta combinación puede intensificar las mareas altas y extender el alcance del agua hacia tierra firme, principalmente en playas abiertas, semiabiertas y con poca pendiente.