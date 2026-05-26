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Enmarrocada y bajo fuerte resguardo policial: así fue la detención de Nadeska Widausky por el delito de proxenetismo y trata de personas

Nadeska Widausky, investigada por trata de personas y proxenetismo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años si se comprueba su culpabilidad, además de presuntos vínculos con el tráfico de drogas.


La modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol el 26 de mayo, cinco días tras la emisión de una orden de captura internacional por graves delitos en Bélgica.
La modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol el 26 de mayo, cinco días tras la emisión de una orden de captura internacional por graves delitos en Bélgica. | Foto: PNP
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La modelo y bailarina peruana Nadeska Widausky fue detenida la mañana de este martes 26 de mayo por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cinco días después de emitirse una orden de captura internacional. La intervención se realizó en la intersección de la av. Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, al frontis del colegio San Felipe, en el distrito de Jesús María.

Nadeska Widausky, de 33 años, tendrá que enfrentar un proceso legal tras ser requerida por las autoridades judiciales de Brujas, en Bélgica, que investigan a la peruana por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

PUEDES VER: Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

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Nadeska Widausky podría recibir pena de 20 años

Nadeska Widausky, a quien también se le atribuyen delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, fue llevada a la sede de Interpol en Monterrico, donde será interrogada. Si se demuestra su culpabilidad, la modelo peruana, que tiempo atrás fue vinculada a Jonathan Maicelo, enfrentaría una pena máxima de 20 años.

El abogado Julio Gago, defensa de Nadeska Widausky, llegó a Monterrico para conocer la situación de su patrocinada. Al salir de la estación policial, el letrado aseguró que la modelo sostiene que es inocente y que quien está detrás de esas denuncias es un primo suyo, con quien mantiene enemistad por una deuda económica.

“He hablado con ella y ella me refiere que es una acusación falsa. Es una denuncia que viene de Bélgica, que es proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo con quien tiene enemistad y ha hecho esa denuncia”, manifestó para los medios de comunicación.

Cabe recordar que anteriormente Nadeska Widausky fue investigada por su supuesto vínculo con el crimen organizado, en un caso que se remonta a 2015, cuando sobrevivió a un atentado y fue testigo del asesinato de Antonio ‘Chino’ Saucedo, un personaje ligado al caso de Gerald Oropeza.

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