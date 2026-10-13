La noche más calurosa de octubre jamás registrada: Lima y Callao baten récord histórico de temperatura con 23°C y podría aumentar todavía más

Senamhi emitió alerta por aumento de temperaturas diurnas, pronosticando máximas de hasta 36°C en diversas regiones del Perú del 14 al 16 de octubre.

Senamhi emitió alerta por aumento de temperaturas diurnas, pronosticando máximas de hasta 36°C en diversas regiones del Perú del 14 al 16 de octubre. Foto: Andina/Composición La República

Lima y Callao alcanzaron una temperatura mínima de 23°C durante octubre de 2026, una marca que representa un nuevo récord para este mes, según informó el especialista en meteorología Abraham Levy el martes 13 de octubre. El registro corresponde a las temperaturas nocturnas y supera las cifras que se habían observado anteriormente en el mismo periodo del año.

El reporte se conoce mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre un incremento de las temperaturas diurnas en diversas regiones del país. La entidad emitió una alerta para el periodo comprendido entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, cuando se esperan máximas de hasta 36°C en sectores de la costa peruana.

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Lima y Callao registran una mínima de 23°C y superan marcas anteriores

A través de una publicación en la red social X, Abraham Levy señaló que la temperatura mínima de 23 °C alcanzada en Lima y Callao constituye el valor más alto registrado para octubre. Además, indicó que se trata de la marca más elevada de 2026 y del registro más alto desde el 3 de marzo de 2024. El especialista también mencionó una anomalía de temperatura de +7,3 °C.

El nuevo registro se produce después de que, el 12 de octubre, ambas jurisdicciones llegaran a una mínima de 22,9 °C por tercera vez durante ese mes. Según lo señalado entonces por Levy, aquella cifra ya representaba el valor más alto para octubre desde 1960. El meteorólogo también destacó que las temperaturas mínimas se habían mantenido elevadas durante los primeros días del mes, de acuerdo con la climatología correspondiente al periodo 1980-2025.

Senamhi pronostica temperaturas de hasta 36 °C y advierte sobre radiación UV

La alerta meteorológica N.º 412 del Senamhi comprende del 14 al 16 de octubre y contempla un aumento de las temperaturas durante el día en regiones de la costa y la sierra. Entre las zonas incluidas figuran Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Apurímac y Puno.

En la costa norte, desde Tumbes hasta Lambayeque, las temperaturas máximas previstas oscilarán entre 25 °C y 36 °C. Para la costa central, que abarca desde La Libertad hasta Ica, se esperan valores de entre 24 °C y 32 °C. En el litoral sur, desde Arequipa hasta Tacna, el pronóstico señala máximas de 23 °C a 30 °C.

El organismo también advirtió sobre el aumento de la radiación ultravioleta debido a la escasa cobertura nubosa, además de la posibilidad de ráfagas de viento. Ante estas condiciones, recomendó utilizar protector solar, sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y prendas que cubran la piel. Asimismo, aconsejó beber agua con frecuencia, buscar zonas con sombra y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento. La entidad recordó la importancia de consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones meteorológicas.