Temible ‘Loco Joe’, cabecilla de Los Chimbotanos, cayó en la frontera de Argentina con Brasil

De acólito en su niñez a ser uno de los criminales más buscados por la policía internacional. El peruano Joe Luis Marín (44), más conocido en el bajo mundo del hampa como alias loco Joe y cabecilla de la banda criminal Los Chimbotanos, fue capturado en la frontera de Argentina con Brasil y será extraditado por los crímenes de los que se le acusa.

Fuentes policiales confirmaron a La República que el cuatro de octubre agentes de la OCN Interpol, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales, por intermedio de mecanismos de inteligencia transnacional y con la cooperación de las Repúblicas de Argentina y Federal de Brasil, ejecutaron un operativo en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, frontera con la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná.

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Loco Joe fue intervenido junto a su presunto cómplice. Estos se identificaron como Cristian Jesús Gonzales Luna con DNI 46230452-3, de nacionalidad peruana, y Carlos Neves Retamoso, con cédula de identificación V-19.750.651, de nacionalidad venezolana.

No obstante, fueron identificados plenamente. Se trataba de Joe Luis Marín, quien pretendió sorprender a las autoridades policiales y migratorias argentinas utilizando documentación falsificada. El DNI que portaba a nombre de Cristian Jesús Gonzales Luna pertenecía a una persona que falleció el 21 de noviembre del 2024 en el distrito de Comas, víctima de un sicariato.

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Su cómplice es Richard Salvador Casas Aguirre, quien también pretendió sorprender a las autoridades utilizando documentación falsificada consistente en la cédula de identificación a nombre de Carlos Neves Retamoso, de nacionalidad venezolana.

Según la Dirección de Asuntos Internacionales, ambos sujetos cuentan con amplio prontuario criminal y son responsables de atentados a transportistas peruanos, en la modalidad agravada de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos conexos.

Loco Joe registra el reporte de notificación roja de Interpol (N.º de control: A-13153/12-2018) en calidad de 'prófugo buscado para un proceso penal'.

Asimismo, se encuentra solicitado por las autoridades judiciales peruanas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato).

A la fecha, en el marco de la causa FPO 8558/26, se encuentra a disposición del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la doctora Verónica Skanata, quien intervendrá en el proceso de extradición correspondiente.

En septiembre, la policía desarticuló a la organización criminal Los Chimbotanos, y capturó a dos de sus presuntos integrantes en Lima Norte.

Esta banda venía operando en los distritos de Puente Piedra y Comas, y tenía en la mira de la extorsión a empresarios, conductores de transporte formal e informal (cobro de cupos en paraderos ilegales), sicariato y microcomercialización de drogas.

Según se informó, alias 'Loco Joe', tendría conexión con las canteras criminales de Belaunde (Comas) y venía operando desde el extranjero.

Antes habían sido detenidos Lucas Sebastián Conquihuamán (25), alias 'Luca' (señalado como el brazo armado o gatillero), y Catherine Maricel Huamán Aguilar (23) (acusada de recibir el dinero de las extorsiones).