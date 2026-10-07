Temible ‘Loco Joe’, cabecilla de Los Chimbotanos, cayó en la frontera de Argentina con Brasil
Trató de sorprender a las autoridades identificándose con el DNI robado a un fallecido que fue víctima de sicariato en Comas. Fue capturado con un cómplice que también portaba documento falso. Joe Luis Marín será extraditado al Perú, informaron fuentes de la Dirección de Asuntos Internacionales.
De acólito en su niñez a ser uno de los criminales más buscados por la policía internacional. El peruano Joe Luis Marín (44), más conocido en el bajo mundo del hampa como alias loco Joe y cabecilla de la banda criminal Los Chimbotanos, fue capturado en la frontera de Argentina con Brasil y será extraditado por los crímenes de los que se le acusa.
Fuentes policiales confirmaron a La República que el cuatro de octubre agentes de la OCN Interpol, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales, por intermedio de mecanismos de inteligencia transnacional y con la cooperación de las Repúblicas de Argentina y Federal de Brasil, ejecutaron un operativo en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, frontera con la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná.
Video destacado
LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO
Loco Joe fue intervenido junto a su presunto cómplice. Estos se identificaron como Cristian Jesús Gonzales Luna con DNI 46230452-3, de nacionalidad peruana, y Carlos Neves Retamoso, con cédula de identificación V-19.750.651, de nacionalidad venezolana.
- Caso Liceo Naval: abogado deja defensa del menor tras diferencias con su madre: “O Milagros Leiva o yo”
- Madre de Dios: Abaten a 3 delincuentes de la red criminal Los Guardianes de la Pampa
No obstante, fueron identificados plenamente. Se trataba de Joe Luis Marín, quien pretendió sorprender a las autoridades policiales y migratorias argentinas utilizando documentación falsificada. El DNI que portaba a nombre de Cristian Jesús Gonzales Luna pertenecía a una persona que falleció el 21 de noviembre del 2024 en el distrito de Comas, víctima de un sicariato.
PUEDES VER: Por fraude genérico detienen a María Colla, conocida terapeuta, actriz y arquitecta
Su cómplice es Richard Salvador Casas Aguirre, quien también pretendió sorprender a las autoridades utilizando documentación falsificada consistente en la cédula de identificación a nombre de Carlos Neves Retamoso, de nacionalidad venezolana.
Según la Dirección de Asuntos Internacionales, ambos sujetos cuentan con amplio prontuario criminal y son responsables de atentados a transportistas peruanos, en la modalidad agravada de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos conexos.
Loco Joe registra el reporte de notificación roja de Interpol (N.º de control: A-13153/12-2018) en calidad de 'prófugo buscado para un proceso penal'.
Asimismo, se encuentra solicitado por las autoridades judiciales peruanas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato).
A la fecha, en el marco de la causa FPO 8558/26, se encuentra a disposición del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la doctora Verónica Skanata, quien intervendrá en el proceso de extradición correspondiente.
En septiembre, la policía desarticuló a la organización criminal Los Chimbotanos, y capturó a dos de sus presuntos integrantes en Lima Norte.
Esta banda venía operando en los distritos de Puente Piedra y Comas, y tenía en la mira de la extorsión a empresarios, conductores de transporte formal e informal (cobro de cupos en paraderos ilegales), sicariato y microcomercialización de drogas.
Según se informó, alias 'Loco Joe', tendría conexión con las canteras criminales de Belaunde (Comas) y venía operando desde el extranjero.
Antes habían sido detenidos Lucas Sebastián Conquihuamán (25), alias 'Luca' (señalado como el brazo armado o gatillero), y Catherine Maricel Huamán Aguilar (23) (acusada de recibir el dinero de las extorsiones).