Edward Washington Lalangui Vega, conocido con el alias de 'Lalangui' y considerado como uno de los más buscados en Ecuador, fue capturado el último miércoles en el distrito limeño de San Martín de Porres. Este criminal era requerido por la justicia de su país por los delitos de asesinato y delincuencia organizada, y mantenía una notificación roja de Interpol.

La detención se ejecutó durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador y su similar de Perú. La información fue confirmada por los ministros del Interior del Perú y Ecuador, César Astudillo y John Reimberg, quienes destacaron la cooperación internacional para localizar al sospechoso.

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Lalangui Vega constaba en el listado oficial de Los Más Buscados de la provincia de El Oro. Según los registros difundidos por la Policía Nacional ecuatoriana, tiene 25 años y era requerido por el delito de asesinato.

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De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el detenido estaría relacionado con el asesinato de Cumandá Ibelia Sánchez Benítez, quien se desempeñó como vocal de la Junta Provincial Electoral de El Oro.Por este caso, sobre él pesaba una orden de captura para cumplir una condena de 26 años de prisión.

Tenía notificación roja de Interpol

La localización de alias 'Lalangui' se concretó luego de las labores de investigación y coordinación entre los organismos policiales de ambos países. El sospechoso se encontraba en territorio peruano, donde permanecía evadiendo a las autoridades ecuatorianas.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la captura en su país y aseguró que las personas requeridas por la justicia ecuatoriana serán localizadas, independientemente del lugar donde intenten esconderse.

“Como lo he dicho siempre: escóndanse donde se escondan, los vamos a encontrar y atrapar”, expresó el funcionario tras confirmar el resultado del operativo.

Con esta detención, las autoridades ecuatorianas concretan la captura de uno de los objetivos prioritarios de búsqueda en la provincia de El Oro. El caso también evidencia la coordinación entre Ecuador y Perú para ubicar a personas requeridas por la justicia que cruzan las fronteras para evitar su detención.

Las autoridades iniciarán ahora los trámites legales correspondientes para que responda ante la justicia de Ecuador por los procesos que enfrenta en su país.

“Fue un trabajo articulado de la Dirección General de Inteligencia del Mininter, la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, a través de su División de Extranjería, y las autoridades policiales de Ecuador lo que permitió capturar a Edward Washington Lalangui Vega, requerido por la justicia ecuatoriana por los delitos de asesinato y delincuencia organizada”, dijo Astudillo.

El detenido será expulsado este jueves del país y entregado a las autoridades ecuatorianas. “Seguimos fortaleciendo la inteligencia y la cooperación internacional para que nadie evada la justicia”, subrayó Astudillo.