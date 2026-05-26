HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko o Sánchez: Hernán Chaparro revela quién llega mejor a la segunda vuelta | La Verdad a Fondo

Espectáculos

Revelan cuántos años de prisión afrontaría Nadeska Widausky tras ser capturada por Interpol por delito de proxenetismo

Se conoció la dura pena que afrontaría la modelo peruana Nadeska Widausky luego de ser capturada por Interpol por el delito de proxenetismo. Su abogado aseguró que afrontará las diligencias correspondientes antes de pasar a un juzgado.

Nadeska Widausky estuvo vinculada al caso Oropeza. Foto: Composición LR/Captura/PNP
Nadeska Widausky estuvo vinculada al caso Oropeza. Foto: Composición LR/Captura/PNP
Escuchar
Resumen
Compartir

La Policía Nacional del Perú detuvo en Lima a Nadeska Widausky, modelo peruana de 33 años, luego de que se confirmara que registra una notificación roja de Interpol, emitida a pedido de las autoridades judiciales de Bélgica. La intervención se produjo en el distrito de Jesús María, en el cruce de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, donde agentes policiales ejecutaron el requerimiento internacional.

De acuerdo con información difundida por la PNP, la influencer es requerida por la justicia europea por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

PUEDES VER: Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

lr.pe

Nadeska Widausky afrontaría hasta 20 años de prisión por proxenetismo

Según la Policía Nacional, el pedido contra Nadeska Widausky proviene de las autoridades judiciales de Brujas, en Flandes Occidental, Bélgica. La modelo peruana es investigada por presuntos hechos vinculados al proxenetismo, la trata de personas y el robo con violencia o amenaza, delitos que, conforme a lo indicado por la institución, podrían acarrear una condena máxima de 20 años de cárcel.

Además, precisaron que habría sido incluida en indagaciones fiscales por presunto desbalance patrimonial y mencionada en reportes vinculados a personas investigadas por organizaciones criminales. Estas afirmaciones fueron atribuidas por la institución policial a diligencias en curso, por lo que el caso continuará bajo evaluación de las autoridades competentes.

PUEDES VER: Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

lr.pe

Nadeska Widausky detenida por Interpol por proxenetismo

Luego de conocerse la detención, el abogado de la modelo se pronunció ante los medios de comunicación y sostuvo que su patrocinada niega los cargos. "He hablado con ella y ella me refiere que es una acusación falsa. Es una denuncia que viene de Bélgica, que es proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo con quien tiene enemistad y ha hecho esa denuncia", declaró el letrado.

La defensa agregó que el proceso seguirá su curso conforme a las diligencias establecidas por ley. Mientras tanto, la PNP señaló que la intervención responde al proceso de cooperación internacional solicitado por la justicia belga, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de definir los siguientes pasos legales en torno al caso de Nadeska Widausky.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

LEER MÁS
Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

LEER MÁS
Luciana Fuster se defiende tras ola de críticas por su casting de Victoria’s Secret: “¿A quién señala?”

Luciana Fuster se defiende tras ola de críticas por su casting de Victoria’s Secret: “¿A quién señala?”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

LEER MÁS
Streamer ‘Manolito’ es hallado inconsciente en plena calle tras verse con una mujer: usuarios lamentan su situación

Streamer ‘Manolito’ es hallado inconsciente en plena calle tras verse con una mujer: usuarios lamentan su situación

LEER MÁS
Pedro Aquino es captado celebrando con su esposa pese a que ella anunció su divorcio tras ampay con modelo

Pedro Aquino es captado celebrando con su esposa pese a que ella anunció su divorcio tras ampay con modelo

LEER MÁS
Hija mayor de Melcochita preocupada por sus hermanas menores tras nueva relación del cómico con joven de 22 años: “Es una vaga”

Hija mayor de Melcochita preocupada por sus hermanas menores tras nueva relación del cómico con joven de 22 años: “Es una vaga”

LEER MÁS
Laura Spoya ya no lo oculta más y confiesa lo que siente por joven de 29 años tras ser captada con él: “Me encanta”

Laura Spoya ya no lo oculta más y confiesa lo que siente por joven de 29 años tras ser captada con él: “Me encanta”

LEER MÁS
Enmarrocada y bajo fuerte resguardo policial: así fue la detención de Nadeska Widausky por el delito de proxenetismo y trata de personas

Enmarrocada y bajo fuerte resguardo policial: así fue la detención de Nadeska Widausky por el delito de proxenetismo y trata de personas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025