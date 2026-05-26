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La Policía Nacional del Perú detuvo en Lima a Nadeska Widausky, modelo peruana de 33 años, luego de que se confirmara que registra una notificación roja de Interpol, emitida a pedido de las autoridades judiciales de Bélgica. La intervención se produjo en el distrito de Jesús María, en el cruce de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, donde agentes policiales ejecutaron el requerimiento internacional.

De acuerdo con información difundida por la PNP, la influencer es requerida por la justicia europea por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

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Nadeska Widausky afrontaría hasta 20 años de prisión por proxenetismo

Según la Policía Nacional, el pedido contra Nadeska Widausky proviene de las autoridades judiciales de Brujas, en Flandes Occidental, Bélgica. La modelo peruana es investigada por presuntos hechos vinculados al proxenetismo, la trata de personas y el robo con violencia o amenaza, delitos que, conforme a lo indicado por la institución, podrían acarrear una condena máxima de 20 años de cárcel.

Además, precisaron que habría sido incluida en indagaciones fiscales por presunto desbalance patrimonial y mencionada en reportes vinculados a personas investigadas por organizaciones criminales. Estas afirmaciones fueron atribuidas por la institución policial a diligencias en curso, por lo que el caso continuará bajo evaluación de las autoridades competentes.

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Nadeska Widausky detenida por Interpol por proxenetismo

Luego de conocerse la detención, el abogado de la modelo se pronunció ante los medios de comunicación y sostuvo que su patrocinada niega los cargos. "He hablado con ella y ella me refiere que es una acusación falsa. Es una denuncia que viene de Bélgica, que es proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo con quien tiene enemistad y ha hecho esa denuncia", declaró el letrado.

La defensa agregó que el proceso seguirá su curso conforme a las diligencias establecidas por ley. Mientras tanto, la PNP señaló que la intervención responde al proceso de cooperación internacional solicitado por la justicia belga, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de definir los siguientes pasos legales en torno al caso de Nadeska Widausky.