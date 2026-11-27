La presidenta Keiko Fujimori llegó este viernes a Piura para supervisar la emergencia por las lluvias extremas. Anunció bonos para las familias damnificadas, y dijo que “esto es realmente un meganiño con estadísticas nunca antes vistas”. Dijo también que se encontraba coordinando acciones con los ministros de Salud, Defensa, Agricultura y Transportes.

Los bonos, sin embargo, siguen en planificación, según señaló. “Con el ministro de Economía se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, damnificadas. Apenas hemos ingresado al Gobierno hemos llegado acá en Piura haciendo un trabajo de limpieza, descolmatación, encontramos geomallas que están en plena colocación”, relató para la prensa.

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Tampoco se ha terminado de evacuar a todos los afectados. La mandataria reconoció que “todavía hay diez o 15 personas dentro”.

“Hay que poner en contexto la magnitud de la tormenta, en un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año. En algunos lugares como Ignacio Merino ha llovido el equivalente a dos años. Esto es realmente un meganiño con estadísticas nunca antes vistas. Quiero resaltar la labor del personal del Ejército, de la PNP, de todo el equipo del Midagri. Se ha rescatado a 400 personas, se ha repartido 1.500 litros de agua y 700 canastas de alimentos. Todavía hay 10 o 15 personas dentro, haremos la supervisión para que se pueda evacuar a todos”, manifestó.

Una emergencia que se venía anunciando

El 20 de julio, aún como presidenta electa, Fujimori recibió en San Isidro a alcaldes provinciales de Piura para coordinar medidas ante la llegada de El Niño. Los alcaldes pidieron entonces que los compromisos se tradujeran en acciones concretas.

Incluso el pasado 24 de noviembre, vecinos de Tambogrande exigieron ayuda a Fujimori, tres días antes de que ella anunciara que viajaría a Piura y Tumbes. La diputada de Renovación Popular Roxana Rocha le pidió “actuar de inmediato” por las inundaciones y reclamó que se movilicen recursos para evitar que las familias afectadas pierdan sus viviendas y pertenencias.

Ante la presión por la magnitud de la emergencia, Fujimori tuvo que suspender su viaje a Colombia, previsto para el 3 de diciembre, donde tenía planeado un Gabinete Binacional en Barranquilla, para el que había pedido autorización al Senado.