Alianza Lima vs Perú Sub-19 EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 El partido por la séptima jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y la selección Sub-19 de Perú se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima y la selección Sub-19 de Perú se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: FPV/composición LR

Alianza Lima y la selección Sub-19 de Perú se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: FPV/composición LR

Alianza Lima vs Perú Sub-19 EN VIVO juegan HOY 28 de noviembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro blanquiazul llega a este duelo tras superar por 3-0 a Atenea en su último partido por el campeonato nacional. Por el lado de la selección Perú Sub-19, nuevamente cayó por 3-0 ante Géminis y sigue sin sumar triunfos, ni sets ganados en la presente temporada.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Perú Sub-19?

El duelo entre Alianza Lima y Perú Sub-19 se disputará este sábado 28 de noviembre y arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs Perú Sub-19

Alianza Lima vs Perú Sub-19 llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Perú Sub-19 por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fanpage en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Perú Sub-19?

El encuentro entre Alianza Lima y Perú Sub-19 se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Entradas para Alianza Lima vs Perú Sub-19

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima y la selección Sub-19 de Perú se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.