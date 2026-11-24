WhatsApp habilita stickers con audio de hasta 10 segundos: cómo crearlos con una foto y añadir tu propia voz El nuevo formato permite crear stickers personalizados con un fragmento musical o frase grabada. La disponibilidad general aún está por confirmar.

WhatsApp amplía la prueba de stickers con sonido a más cuentas, incorporando frases y efectos sonoros en imágenes fijas o animadas.

WhatsApp amplía la prueba de stickers con sonido a más cuentas, incorporando frases y efectos sonoros en imágenes fijas o animadas. Ilustración LR

WhatsApp amplió el martes 24 de noviembre la prueba de los stickers con sonido a más cuentas. El formato permite compartir en un chat una imagen fija o animada que lleva incorporada una frase, un fragmento musical o un efecto sonoro. Los portales tecnológicos Tilt, perteneciente a UOL, y Canaltech verificaron el intercambio fluido de dichos contenidos.

El límite de 10 segundos de audio se observó en una versión de prueba para Android. Android Authority activó el editor en un equipo de pruebas y comprobó que permitía añadir una grabación propia a una fotografía. La disponibilidad para crear ese tipo de sticker sigue sin confirmarse para el público general.

¿Cómo crear stickers con voz en WhatsApp?

El editor nativo de WhatsApp convierte una foto de la galería o cámara desde el menú Crear en un adhesivo propio, tal como detalla su Centro de ayuda. En la edición probada por Android Authority, un botón de ondas sonoras graba el micrófono o carga un clip del teléfono para cortar el tramo deseado si la función está activa.

Abre un chat y entra en la bandeja de stickers.

Pulsa Crear , entra en Fotos y selecciona una imagen.

, entra en y selecciona una imagen. Toca el ícono de ondas sonoras en la barra del editor.

Graba tu voz o elige un archivo guardado. Si el clip supera el límite, recórtalo a 10 segundos.

Confirma el fragmento y pulsa Enviar.

Stickers con audio: quiénes prueban la función y cómo suena cada pista

Tilt probó el envío y recepción de stickers sonoros en Android e iPhone, mientras Canaltech verificó que solo podía reenviar, guardar en favoritos o compartir piezas existentes sin crear nuevas desde cero en su dispositivo. Para oír la pista, cada usuario pulsa el ícono de altavoz sobre la figurita, pues el audio inicia muteado al abrir el chat hasta que el receptor lo activa. Conforme reportó WABetaInfo, el sistema respeta el modo silencioso del celular y memoriza la elección de quienes prefieran mutear estos envíos.

Respecto al despliegue global, la empresa tecnológica aún no definió fechas oficiales y la actualización más reciente de la app tampoco asegura disponibilidad instantánea. Ante consultas de g1, la firma declaró: "No tenemos nada que compartir", dato que Antihype también registró. Exame complementó estos detalles sobre el funcionamiento del formato antes de su llegada masiva.