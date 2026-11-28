Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 28 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este viernes en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este sábado 28 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último seísmo de este sábado 28 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, de acuerdo con los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).