¿Quién es Nadeska Widausky, la exbailarina peruana capturada por Interpol en Lima?

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Nadeska Widausky es una exbailarina y modelo peruana que en los últimos meses había retomado su presencia en redes sociales como influencer en Lima, compartiendo contenido sobre su vida diaria y su faceta como madre. La influencer también volvió a estar en el ojo público tras su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, donde habló sobre diversos episodios de su vida personal y ganó S/25.000.

Sin embargo, el martes 26 de mayo, la modelo de 33 años fue capturada por agentes de la Interpol, cinco días después de que se emitiera una orden de captura internacional en su contra. Las autoridades judiciales de Brujas, en Bélgica, la investigan por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

La figura mediática ya había protagonizado titulares años atrás, no solo por su carrera artística, sino también por sus vínculos sentimentales con personajes relacionados con el mundo delictivo, además de verse involucrada indirectamente en casos que terminaron en asesinatos y escándalos que marcaron la farándula peruana.

¿Cómo se hizo conocida Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky Gallo es su nombre completo. Desde muy niña soñó con ver su rostro en la televisión peruana. La joven nació en un hospital de Barrios Altos y fue criada en una quinta del mismo distrito. Debido a sus cualidades físicas, decidió dejar el colegio y dedicarse al anfitrionaje, hasta que un medio local le dio la oportunidad de aparecer en una portada.

De acuerdo con su propia versión, esto le cambió la vida y le abrió puertas en la escena nacional. Así, en una discoteca se le acercó la cumbiambera July Rodríguez para invitarla al casting que realizaría la agrupación musical Hechiceras. La joven no desperdició la oportunidad y pasó todas las pruebas. De esa forma, integró por un tiempo la orquesta femenina de salsa. En esos años, la artista tuvo un romance con el futbolista 'Chemo' Ruiz.

Después de eso, las cámaras de televisión la ampayaron con el locutor Edwin Sierra, con quien tuvo una buena amistad: "Edwin (Sierra) me dio un plus diferente. Él me hizo más pública y la gente comenzó a conocerme más. Él se molestó mucho conmigo en un primero momento porque creyó que yo armé todo eso, pero luego se dio cuenta de que no y continuamos siendo amigos". Así declaró a 'Día D' en una entrevista.

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Daneska Widausky y su vínculo con Gerald Oropeza

Nadeska Widausky empezó no solo a relacionarse con famosos de la farándula peruana, sino que también tuvo un entorno turbio. La modelo dejó los programas de espectáculos y en el 2015 apareció en las noticias policiales porque fue encontrada en un taxi en el que mataron a balazos al delincuente conocido como 'Chino' Saucedo. El personaje en mención era acusado de haber dejado una granada en el carro del narcotraficante Gerald Oropeza.

El asesinato del sujeto se dio por un presunto ajuste de cuentas. Días después de lo ocurrido, la anfitriona fue víctima de otro atentado en su casa, donde se encontraba con su familia. En ese entonces, pidió seguridad policial e indicó a las cámaras de televisión: "No entiendo por qué me buscan. No entiendo por qué me quieren lastimar si yo no sé nada". El malentendido quedó ahí y no se volvió a saber de ella.

Dos años más tarde, en el 2017, la modelo Nadeska Widausky volvió a ser noticia porque aparecía en varias imágenes junto al delincuente Luis Fernando Moreno Senepo. Ese personaje, a quien asesinaron de 25 balazos en la bajada Armendáriz, tenía en su celular distintas fotografías en compañía de la modelo. Las investigaciones policiales señalaban que la orden de su muerte, por salir con la exintegrante de Hechiceras, llegó desde un penal para 'Nena malo'. Sin embargo, ella negó cualquier tipo de vínculo con personas dedicadas a actividades ilícitas.

¿Por qué Nadeska Widausky demandó a Magaly Medina?

En septiembre del 2020, el programa 'Magaly TV: la firme' mostró un reportaje sobre la exbailarina Nadeska Widausky, quien estuvo alejada de los medios de comunicación. En las imágenes que emitió el espacio de ATV se veía a la joven de 30 años salir de un restaurante con un político y, minutos después, ingresar a un hotel.

El video insinuaba que la danzarina pasó la noche con el hombre, aunque eso es algo que no le consta a nadie. Por esa razón, la exanfitriona denunció por difamación a la periodista Magaly Medina, ya que, según sostuvo, dañaba su imagen. Este 15 de agosto, el proceso legal llegó a su final y la comunicadora fue sentenciada a pena privativa de libertad por un año y ocho meses. Asimismo, deberá pagar S/30.000 por concepto de reparación civil a la persona agraviada.

La exbailarina no dudó en dar su versión de los hechos y afirmó a La República: "En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje (...). A mí se me cerraron las puertas".