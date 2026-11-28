La Fuerza Aérea del Perú (FAP) dispuso cuatro helicópteros Mi-17, denominados Papacóptero FAP, para el traslado del papa León XIV y su comitiva durante su reciente visita al Perú. Una de esas aeronaves fue tripulada por el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, quien es uno de los 8 militares fallecidos en el accidente aéreo registrado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El siniestro ocurrió durante una operación para extraer a una patrulla militar cerca de Sonabamba, en Ayacucho.

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Rivas iba como copiloto del helicóptero de matrícula 636. Solo el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave, logró sobrevivir entre los nueve efectivos que viajaban a bordo. Tras las operaciones de búsqueda y rescate, el militar fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Piloto de la aeronave, único sobreviviente.

En Tambogrande (Piura) el fallecimiento de Bruno Rivas causó conmoción. Apenas se confirmó la noticia la tarde del viernes, se generó una profunda consternación entre su familia y toda la comunidad que hoy despide con pesar a uno de sus hijos.

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Bruno Rivas Zegarra formaba parte de la Fuerza Aérea del Perú y se desempeñó como piloto en vuelos de relevancia. La gente recuerda aquellos días en que llegó con ayuda humanitaria a Tambogrande el 2017. Pero, fue el traslado al Papa León XIV, durante su estadía en Perú, lo que motivó una alegría inmensa

Hoy recuerdan su trayectoria y acompañan a sus allegados en este difícil trance. En la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez expresaron sus más sentidas condolencias por la partida de su querido exalumno, de la Promoción 2010. “Lo recordaremos siempre como parte de nuestra historia institucional”, dijo uno de sus profesores.

El único sobreviviente, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada. En el trayecto relató los momentos de angustia: "Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles".

Espinoza narró cómo, junto a sus compañeros, intentaron sobrellevar los momentos previos a la tragedia, pero terminaron entre los escombros. "Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron", añadió.

Y vinieron los recuerdos, como aquella vez cuando era mayor FAP y en coordinación con la Unidad Militar de Asentamiento Rural de Urakusa (UMAR N°1), se distribuyeron cuatro refrigeradoras fotovoltaicas para fortalecer los puestos de salud de: Wichim, Kumpin y Teesh de la microred Huampami en el distrito de El Cenepa, así como en el puesto de salud de Pashkus de la microred Candungos en el distrito de Río Santiago.

La unidad que participó en esta intervención para la distribución de refrigeradoras estuvo liderada por el entonces mayor FAP Enzo Espinoza Roque, el teniente Pozo Méndez, el técnico de segunda FAP Cuadros Inga y la suboficial de primera FAP Estrella Flores.

Para esta distribución se realizaron diferentes vuelos, con la finalidad de poder abastecer con refrigeradoras fotovoltaicas que funcionan con paneles solares (energía solar), ya que no cuentan con red eléctrica constante en estos distritos.

Luis Alcántara Castillo fue un suboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y egresado de la promoción 2015 del emblemático Colegio Nacional de San José de Chiclayo. “Falleció en cumplimiento de su deber”, señalaron sus excompañeros.

La comunidad educativa y sus compañeros de la promoción difundieron mensajes de duelo tras confirmarse la noticia. Alcántara ofrendó su vida en cumplimiento de su misión al servicio de la patria, agregaron.

Resulta difícil encontrar las palabras para despedir a alguien con quien compartimos tantos momentos de nuestra etapa escolar y cuya partida hoy nos deja un profundo dolor, indicó un exalumno.

Quienes tuvimos la dicha de conocerlo sabemos de la gran persona que fue, de su nobleza, su amistad sincera y de esa entereza con la que supo afrontar los desafíos de la vida, agregó otro de sus amigos.

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Recordaremos siempre a nuestro compañero de aulas, pero también al hombre que, con esfuerzo y convicción, decidió dedicar su vida al servicio de nuestra patria. Su vocación, su patriotismo y el orgullo con el que siempre vestía el uniforme son parte del legado que hoy nos deja y que merece nuestro más profundo reconocimiento, subrayó otro de los exalumnos.

También expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del suboficial de segunda FAP Marcos Palomino Ayme, y extendieron sus sentidas condolencias a su madre, Yovana Esther Ayme Cuadros, y a toda su familia.

La tarde del viernes, el Comando Especial VRAEM confirmó el fallecimiento de ocho efectivos militares tras el accidente del helicóptero MI-17, de matrícula FAP 636. Mientras el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave y único sobreviviente, era evacuado a Lima, los cuerpos de los fallecidos llegaron por la noche a la morgue de Ayacucho para la necropsia de ley.

Desde Pichari se informó que las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los nueve efectivos que se encontraban a bordo.

Entre las ocho víctimas mortales figuran los integrantes de la tripulación, capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, suboficiales de primera FAP Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera, y suboficiales de segunda FAP Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme.

Víctimas de la tragedia aérea.

También fallecieron los integrantes de la patrulla del Ejército, suboficiales de segunda EP Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaria, y suboficial de tercera EP Crisólogo Contreras Huamán.

Las circunstancias y causas del accidente aéreo se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes, a quienes se les viene brindando todas las facilidades para esclarecer esta tragedia.