Dengue se desborda: casos superan los 12.000 y Lima Norte se queda sin camas UCI disponibles La Sala Situacional del Minsa registra 12.328 casos de dengue en Lima Metropolitana. Lima Norte concentra 5.805 contagios y seis fallecidos; además, el reporte más reciente de ocupación hospitalaria señala que ya no tiene camas UCI disponibles.

Los casos de dengue siguen en aumento en Lima Metropolitana, donde se registran 12,328 contagios. Lima Norte enfrenta una crisis con todas sus camas UCI ocupadas y seis fallecidos. | Ojo Público

Los casos de dengue siguen en aumento en Lima Metropolitana, donde se registran 12,328 contagios. Lima Norte enfrenta una crisis con todas sus camas UCI ocupadas y seis fallecidos. | Ojo Público

Los casos de dengue continúan aumentando en Lima Metropolitana y la presión también alcanza a los servicios de salud. La Sala Situacional diaria del Ministerio de Salud (Minsa), con corte al 26 de noviembre, registra 12.328 casos de dengue en Lima Metropolitana, mientras que el reporte más reciente de disponibilidad de camas UCI muestra una situación crítica en Lima Norte.

De acuerdo con la información del Minsa, Lima Norte no cuenta actualmente con camas UCI disponibles: registra 10 de 10 camas ocupadas. En tanto, Lima Este se encuentra al límite, con 30 de 31 camas ocupadas y solo una disponible. El reporte corresponde al 27 de noviembre y muestra la presión sobre la capacidad hospitalaria en las jurisdicciones donde también se viene observando un incremento de casos.

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La situación es especialmente preocupante en Lima Norte, que concentra la mayor cantidad de contagios de la capital. La jurisdicción registra 5.805 casos de dengue, de los cuales 3.587 son confirmados y 2.218 probables. También acumula seis fallecidos, según la actualización epidemiológica del Minsa.

Lima Norte concentra la mayor cantidad de casos

El desglose por Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) muestra que Lima Norte concentra casi la mitad de los casos reportados en Lima Metropolitana.

Según la Sala Situacional, Lima Sur registra 2.909 casos, Lima Centro 2.164 y Lima Este 766. En Lima Norte, además, la incidencia acumulada alcanza 179,51 casos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más elevadas entre las jurisdicciones de la capital.

El reporte epidemiológico también identifica 34 casos graves en Lima Metropolitana. En total, la capital registra 1.609 pacientes con signos de alarma y 10.685 sin signos de alarma.

Lima Norte: 10 camas UCI ocupadas

El panorama hospitalario agrega un elemento de preocupación. El reporte de ocupación de camas UCI del Minsa actualizado este 27 de noviembre muestra que Lima Norte tiene sus 10 camas UCI ocupadas, por lo que actualmente no dispone de capacidad libre.

En el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en Lima Norte, las 10 camas UCI están ocupadas. Dos de los pacientes internados corresponden a casos de dengue, según el reporte citado por el analista de datos Juan Carbajal.

La situación también es crítica en Lima Este. Esta jurisdicción cuenta con 31 camas UCI, de las cuales 30 están ocupadas y solo una permanece disponible. En el Hospital de Lima Este-Vitarte, 27 de 28 camas están ocupadas, mientras que el Hospital José Agurto Tello tiene sus tres camas ocupadas.

¿Por qué aumentan los casos?

En entrevista con La República, César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, explicó que el incremento de contagios está relacionado principalmente con las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño.

El especialista señaló que las temperaturas comenzaron a elevarse desde febrero y que el incremento fue más marcado desde agosto y septiembre, condiciones que favorecen la reproducción y expansión del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Munayco precisó que Lima todavía no alcanza los niveles registrados durante 2023 y 2024, cuando la capital atravesó periodos de alta transmisión. Sin embargo, advirtió que el dengue dejó de ser un problema localizado y actualmente constituye una epidemia que afecta a varias regiones del país.

La actualización epidemiológica más reciente del Minsa registra 129.388 casos de dengue a nivel nacional, entre confirmados y probables, y 128 fallecidos por dengue, además de 58 defunciones que permanecen en investigación.

Carabayllo, Comas y Ancón, entre las zonas más afectadas

Dentro de Lima Norte, Carabayllo, Comas y Ancón figuran entre los distritos que concentran una parte importante de los contagios. La situación también preocupa en otras zonas de Lima, como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El Minsa viene desarrollando acciones de control vectorial y vacunación en las zonas priorizadas. En Lima Norte, las intervenciones se concentran particularmente en sectores donde se ha identificado mayor transmisión.

Munayco señaló que las brigadas realizan acciones para eliminar tanto las larvas como los mosquitos adultos y pidió a la población colaborar con la eliminación de posibles criaderos dentro de las viviendas.

¿Cómo prevenir el dengue?

El Minsa recomienda a las familias mantener los recipientes donde almacenan agua lavados, tapados y escobillados, debido a que pueden convertirse en criaderos del mosquito.

También se recomienda reconocer oportunamente los signos de alarma y acudir a un establecimiento de salud si aparecen síntomas que puedan indicar una complicación.

Asimismo, Munayco exhortó a los padres de familia de las zonas priorizadas a revisar el carné de vacunación de sus hijos y completar las dosis correspondientes de la vacuna contra el dengue, dirigida a población de entre 10 y 20 años en los lugares donde se ha priorizado su aplicación.

La preocupación aumenta debido a que el incremento de casos ocurre mientras algunas jurisdicciones de Lima cuentan con una capacidad muy limitada de atención crítica. En particular, Lima Norte ya no tiene camas UCI disponibles y Lima Este dispone de una sola, de acuerdo con la actualización más reciente del tablero del Minsa.