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Sociedad

Por fraude genérico detienen a María Colla, conocida terapeuta, actriz y arquitecta

De origen argentino pero radicada en México, fue intervenida este domingo 4 de octubre por agentes de la Interpol-Lima en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Tenía Notificación Roja y estaba solicitada por un Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

María Colla, conocida terapeuta y actriz argentina-mexicana, detenida en Lima.
María Colla, conocida terapeuta y actriz argentina-mexicana, detenida en Lima.
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La conocida terapeuta alternativa, actriz y arquitecta de origen argentino radicada en México, María Colla Chiaraviglio, fue detenida la noche del domingo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, acusada de fraude genérico, de acuerdo con la notificación roja N° A-15837/09-2026. Ella estaba solicitada por el Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

María Colla es famosa por su labor en el desarrollo humano como discípula de Nilda Chiaraviglio (su madre) y por acompañar procesos terapéuticos en la Riviera Maya. Ella fue sorprendida cuando se disponía a viajar a México, según informaron fuentes de la Dirección de Asuntos Internacionales (Dirasin-PNP).

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Había realizado sus trámites cuando personal de la OCN-Interpol Lima la abordó en el área de vuelos internacionales. Ella se mantuvo dispuesta a colaborar, sin poner resistencia.

María Colla es una argentina radicada en México. Ella es discípula de su mejor maestra, amiga y madre: Nilda Chiaraviglio.

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Después de crecer y formarse en la Ciudad de México, y de vivir algunos años en Los Ángeles, eligió la Riviera Maya como el lugar donde hoy vive, acompaña procesos terapéuticos y continúa profundizando en su propio camino de conciencia, cuidado y aprendizaje.

Su acercamiento al desarrollo humano comenzó desde muy joven. Desde los 11 años inició un proceso personal de psicoterapia sistémica, y más adelante amplió su formación con estudios en consciencia integral, religiones comparativas, eneagrama, PNL (Programación Neurolingüística), Conciencia de Salud y distintos enfoques de trabajo interior.

Durante más de una década profundizó en cursos intensivos de desarrollo humano, facilitación de grupos y acompañamiento personal, acumulando miles de horas de práctica.

Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, y esa formación dejó en ella una manera particular de mirar la vida: con sensibilidad estética, sentido de estructura y atención al detalle.

También exploró el mundo de la actuación, la conducción y el teatro, experiencia que enriqueció su capacidad expresiva, su lectura del lenguaje humano y su sensibilidad para acompañar emociones complejas.

Después de atravesar importantes desafíos de salud, encontró en el yoga, la meditación y el trabajo corporal una vía profunda de recuperación, presencia y transformación. Desde entonces ha sostenido una práctica constante y una formación amplia en distintas ramas del yoga, filosofía, meditación, tantra y conciencia corporal. Ese recorrido nutre hoy su manera de acompañar: integrando cuerpo, emoción, historia personal, vínculo y conciencia.

La maternidad abrió también una etapa decisiva en su vida. Ser madre de Emilio, Marcelo y Chiara la llevó a profundizar en el desarrollo humano, la sexualidad, la dinámica entre padres e hijos y la comunicación afectiva. Más adelante trabajó durante años con grupos de mujeres, facilitando procesos de identidad, autoconocimiento y conciencia relacional.

Dentro de su camino terapéutico, su vínculo con la enseñanza de Nilda Chiaraviglio ha sido fundamental. Estudió con ella Sexualidad Consciente y se graduó en el diplomado El Placer de Amar.

María es amante de la arquitectura, la música, el cine y la belleza en sus muchas expresiones.

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