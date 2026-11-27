Piura amanece inundada: MTPE recomienda teletrabajo ante lluvias e Indeci cuestiona demora en activar motobombas La región soportó hasta 12 horas de precipitaciones intensas. En Ignacio Merino, el agua alcanzó 1,5 metros y unas 700 familias resultaron afectadas. El Ministerio de Trabajo pidió tolerancia en el ingreso y pidió evaluar la virtualidad.

Piura se encuentra en una grave emergencia por intensas lluvias que han generado inundaciones en calles y viviendas de varios sectores. Las autoridades locales enfrentan críticas por la demora en activar motobombas disponibles. | composición LR

Piura se encuentra en una grave emergencia por intensas lluvias que han generado inundaciones en calles y viviendas de varios sectores. Las autoridades locales enfrentan críticas por la demora en activar motobombas disponibles. | composición LR

Piura enfrenta una de las emergencias por lluvias más severas del año. Las precipitaciones que se prolongaron durante horas provocaron inundaciones en calles y viviendas de distintos sectores de la región, mientras autoridades cuestionaron la respuesta de algunos municipios por la demora en activar las motobombas disponibles.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Piura, Omar Ramírez, señaló que las autoridades locales incurrieron en una presunta “omisión de funciones” al no poner en funcionamiento oportunamente estos equipos.

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En declaraciones a RPP, Ramírez sostuvo que los municipios habían recibido motobombas para atender emergencias y que conocían la posibilidad de lluvias intensas. “Hay un tema de responsabilidad de los alcaldes que no han activado a tiempo sus motobombas”, afirmó.

El funcionario indicó que en Castilla incluso los propios pobladores tuvieron que operar una de las máquinas para intentar retirar el agua acumulada. Según explicó, Indeci viene trabajando para reducir los niveles de agua en las zonas afectadas.

Agua alcanzó 1,5 metros en Ignacio Merino

La situación más crítica se registró en diferentes sectores de Piura. RPP constató que en la urbanización Ignacio Merino el agua llegó hasta aproximadamente 1,5 metros en los puntos más afectados.

Alrededor de 700 familias fueron afectadas por la inundación. El agua ingresó a viviendas y ocasionó daños en muebles, electrodomésticos y otros bienes. Algunos residentes tuvieron que evacuar y pasar la noche en la vía pública, mientras otros permanecieron en los techos de sus casas.

Los vecinos solicitaron el despliegue de motobombas para retirar el agua empozada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó importantes acumulados de lluvia en diferentes estaciones de Piura. Entre los registros figuran 117,6 milímetros en Piura, 115,6 mm en La Ardilla, 103 mm en El Chira, 88,4 mm en Alamor y 86,1 mm en Morropón.

Las precipitaciones también afectaron sectores de Castilla, El Chilcal y otras zonas de la región.

Defensa pide entregar motobombas al Ejército

Ante las dificultades para atender la emergencia, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, pidió a las municipalidades de Piura entregar las motobombas disponibles a las Fuerzas Armadas para agilizar la evacuación del agua.

El ministro señaló a RPP que se trasladaba por carretera desde Chiclayo hacia Piura debido a que las condiciones climáticas impidieron el traslado aéreo. Indicó que el Ejército ya participa en los trabajos de emergencia junto con brigadas del Ministerio de Vivienda.

Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidad logística para movilizar los equipos y atender las zonas afectadas con mayor rapidez. También reconoció dificultades de coordinación con la Municipalidad de Castilla.

¿Qué pasó con las motobombas?

Durante este año se realizaron entregas de maquinaria para enfrentar posibles inundaciones. En marzo, el Gobierno entregó 25 motobombas de seis pulgadas a cinco municipalidades piuranas: Los Órganos, Máncora, Cura Mori, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Posteriormente, en septiembre, el Gobierno entregó otras 20 motobombas a municipios de Castilla, Cura Mori, Catacaos, Veintiséis de Octubre y Morropón.

La discusión actual se centra en la oportunidad con la que estos equipos fueron puestos en funcionamiento ante las lluvias.

MTPE pide tolerancia para trabajadores afectados

La emergencia también generó dificultades para el desplazamiento de trabajadores. Ante ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a empleadores públicos y privados de Piura y Tumbes a adoptar medidas flexibles.

El sector recomendó establecer un tiempo de tolerancia suficiente para quienes tengan dificultades para llegar a sus centros de trabajo debido a las lluvias y los problemas en las vías.

El MTPE precisó que las tardanzas ocasionadas por estas circunstancias no deberían ser consideradas injustificadas ni generar sanciones disciplinarias.

Asimismo, recomendó implementar el teletrabajo cuando las condiciones generadas por el fenómeno El Niño impidan el normal desarrollo de las actividades presenciales. También planteó evaluar la suspensión de labores, sujeta a compensación, cuando exista riesgo para la salud o la vida de los trabajadores.

La emergencia continúa mientras Piura y Tumbes afrontan lluvias de fuerte y extrema intensidad asociadas al calentamiento anómalo del mar y al fenómeno El Niño.