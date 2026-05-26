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Nadeska Widausky y su pareja, Ítalo Farias, perdieron un departamento y una cochera ubicados en el distrito limeño de Jesús María, luego de que la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima consiguiera que ambos bienes fueran recuperados a favor del Estado. Los inmuebles, valorizados en US$ 255.157,60, fueron vinculados por el Ministerio Público a presuntos delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado. Este hecho ocurrió hace un año y causó gran repercusión en el mundo del entretenimiento.

De acuerdo con la información fiscal, el caso se sostuvo en una indagación patrimonial que reveló un desbalance patrimonial de S/ 762.119,26 en el caso de la modelo y de S/ 4.356.760,00 respecto de su novio. Estos resultados fueron incorporados en la demanda de extinción de dominio, mecanismo legal que permitió que el departamento y la cochera fueran entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Comunicado del Ministerio Público tras desbalance patrimonial de Nadeska Widausky.

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Nadeska Widausky perdió su departamento por desbalance patrimonial hace un año

Hace un año, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró la desocupación y entrega de los dos inmuebles registrados a nombre de Nadeska Widausky e Ítalo Farias. La medida se ejecutó después de que el órgano judicial declarara fundada la demanda presentada para recuperar los bienes que, según el Ministerio Público, habrían sido adquiridos con recursos de origen ilícito.

El departamento y la cochera, ambos situados en Jesús María, fueron valorizados en US$ 255.157,60. Para la Fiscalía, los elementos reunidos durante el proceso permitieron establecer que las propiedades estaban vinculadas a actividades ilícitas investigadas bajo los presuntos delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado.

La investigación patrimonial estuvo a cargo de los fiscales Luis Jesús Aguirre Naupari y Cecilia Paola Pérez Breña, quienes sustentaron la acción mediante un peritaje contable. Dicho análisis determinó que la influencer presentaba un déficit patrimonial superior a S/ 762 mil, mientras que Ítalo Farias registraba una diferencia económica de más de S/ 4,3 millones.

Nadeska Widausky detenida por Interpol: se le acusa de proxenetismo

El martes 26 de mayo, agentes de la Policía Nacional capturaron en Lima a Nadeska Widausky, modelo, cantante e influencer de 33 años, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol solicitada por la justicia de Bélgica.

La intervención se realizó en el cruce de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, en el distrito de Jesús María. De acuerdo con la información policial, el operativo respondió a un pedido formulado por autoridades judiciales de Brujas, en la región de Flandes Occidental.

La PNP indicó que Widausky es requerida por la justicia belga por su presunta vinculación con delitos de trata de personas, proxenetismo y robo cometido con violencia o amenaza. Estos cargos, según las autoridades, podrían acarrear una pena máxima de hasta 20 años de prisión.