Violento asalto en la Costa Verde: sujetos interceptan vehículo y disparan para cometer atraco en plena vía Varios delincuentes, provistos de armas de largo alcance, cerraron el paso de un vehículo y dispararon contra la unidad para llevarse diversos bolsos y un maletín, cuyo contenido aún se desconoce.

Un violento asalto en la Costa Verde se registró la mañana de este viernes 27 de noviembre. Varios sujetos, provistos de armas de largo alcance, interceptaron un vehículo y dispararon contra la unidad para cometer un asalto a plena luz del día. Los delincuentes lograron abrir las puertas de la unidad y se llevaron diversos bolsos y un maletín, cuyo contenido aún se desconoce.

El hecho ocurrió a la altura de la bajada Santa Rosa, en el Callao, y fue captado por cámaras de la zona. Según información preliminar, en el atraco habrían participado entre siete y ocho pistoleros. Por el momento, no se han reportado víctimas mortales. Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

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Asalto a balazos en la Costa Verde

Las imágenes muestran que los delincuentes habrían llegado a bordo de varias unidades y lograron cerrar el paso de su objetivo. Tras ello, descendieron con armas en mano y encapuchados, y se dirigieron hacia el automóvil que pretendían asaltar, disparando en reiteradas ocasiones y golpeando su estructura para intentar abrir las puertas.

Luego de varios segundos de violencia, los asaltantes lograron abrir las puertas y se llevaron diversos bolsos y un maletín, cuyo contenido aún se desconoce. De inmediato, retornaron a sus unidades y huyeron del lugar con rumbo desconocido. No se apreció la presencia de ninguna autoridad durante del ataque.