Liberan a mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo: ordenan pago de reparación civil

Maricsa Alfaro Cerna, responsable del atropello y muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo, fue liberada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. | composición LR

Maricsa Alfaro Cerna, responsable del atropello y muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo, fue liberada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. | composición LR

Maricsa Alfaro Cerna, quien atropelló y causó la muerte del vigilante Juan Martínez en Trujillo, fue puesta en libertad luego de una decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad. La mujer se encontraba recluida en el penal de mujeres de Trujillo.

De acuerdo con el expediente N.° 3232-2026, los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián resolvieron revocar la condena que pesaba contra Alfaro y establecieron una reparación civil de S/400.000 a favor de los familiares del fallecido.

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No podrá volver a manejar

La resolución también establece que la mujer queda inhabilitada de manera definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo. Asimismo, deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras se ejecutan las disposiciones judiciales.

Entre estas medidas se encuentra la obligación de presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para informar sobre sus actividades. También deberá mantener su domicilio y solicitar autorización judicial en caso requiera modificarlo.

Además, Alfaro Cerna tendrá que cumplir con el cronograma establecido para el pago de la reparación civil a los deudos de Juan Martínez.

Habría salido libre hace días

Según informaron los familiares del vigilante, la mujer recuperó su libertad el pasado 7 de octubre, luego de permanecer recluida por el caso.

La decisión judicial ha generado preocupación entre los familiares de Martínez, quienes esperaban que se mantuviera la sanción impuesta inicialmente por la muerte del vigilante.