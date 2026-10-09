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Keiko Fujimori se reunió con presos del penal El Milagro en Trujillo: "Les he dicho pórtense bien"

La mandataria también anunció que se continuará con el programa de recompensas para quienes entreguen información que permita la captura de bandas criminales.

Keiko Fujimori se reunió con presos del penal El Milagro en Trujillo: "Les he dicho pórtense bien"
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Keiko Fujimori visitó el penal El Milagro en Trujillo (La Libertad). A su salida, anunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá información proporcionada por internos que permitan dar con la captura de bandas criminales.

En ese contexto, conversó con los presos y les dijo que “se porten bien”. “Les he dicho 'portense bien. La policía los va a recibir'. Se implementará un programa de recompensas para lograr las capturas de los principales cabecillas, pero también premiaremos a quienes nos entreguen información relevante para la captura de las organizaciones criminales. Es una declaración de guerra y la vamos a ganar", expresó a los medios.

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