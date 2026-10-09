Keiko Fujimori visitó el penal El Milagro en Trujillo (La Libertad). A su salida, anunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá información proporcionada por internos que permitan dar con la captura de bandas criminales.

En ese contexto, conversó con los presos y les dijo que “se porten bien”. “Les he dicho 'portense bien. La policía los va a recibir'. Se implementará un programa de recompensas para lograr las capturas de los principales cabecillas, pero también premiaremos a quienes nos entreguen información relevante para la captura de las organizaciones criminales. Es una declaración de guerra y la vamos a ganar", expresó a los medios.