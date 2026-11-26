¡Hasta casi 9 horas sin luz! Anuncian cortes de electricidad este viernes 27 de noviembre: revisa las zonas y horarios
Electro Sur Este y Electro Dunas anuncian cortes de luz para trabajos de mantenimiento. Consulta zonas afectadas y horarios.
¡Prepárate! Este viernes 27 de noviembre de 2026, diferentes áreas en Cusco e Ica enfrentarán cortes temporales de luz debido a tareas programadas por Electro Sur Este y Electro Dunas.
La suspensión del servicio comenzará desde las 5:00 a. m. y se prolongará hasta las 4:30 p. m. Los habitantes deberán programar sus actividades con antelación para minimizar inconvenientes.
Corte de luz en Cusco: Zonas y horarios para el 27 de noviembre
Electro Sur Este realizará mantenimiento en los distritos de Cusco y San Jerónimo, generando cortes de diferente duración.
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|Distrito
|Horario del corte
|Duración
|Cusco
|5:00 a. m. a 9:00 a. m.
|4 horas
|San Jerónimo
|8:00 a. m. a 4:30 p. m.
|8 horas y 30 minutos
Zonas principalmente afectadas:
Cusco:
- Avenidas Argentina, Marcial Velásquez y Wiracocha.
- Urbanizaciones Ayuda Mutua, Balconcillo, Guadalupe y otras.
- APV José Escobedo y Socorropata.
- Diferentes estaciones de radiodifusión.
San Jerónimo:
- Vía de Evitamiento, entre el Mercado Mayorista y Granja Kayra.
- Varias APVs como Villa del Sol, Santa Cruz entre otras.
- Comunidades como Ccachupata, Conchacalla y otras.
- Granja Kayra, el Camal Municipal y plantas de SEDA Cusco.
Áreas de Ica con corte de luz este 27 de noviembre
Electro Dunas notificó mediante el comunicado N.° 05228-2026, la interrupción del suministro eléctrico en sectores de Nasca por labores de mejora.
Horario: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Calle
|Sectores afectados
|Callao
|Cuadras 4 y 5
|Ignacio Morseky
|Cuadras 2, 3 y 4
|Fermín del Castillo
|Cuadras 3, 4 y 5
|Juan Matta
|Cuadras 5 y 6
|Simón Bolívar
|Cuadras 2, 3 y 4
|Tahona
|Cuadra 3, N.° 225 y N.° 435
¿Qué medidas tomar durante un corte programado de luz?
Desconectar los electrodomésticos, asegurarse de que los teléfonos estén cargados y mantener las puertas del refrigerador cerradas son algunas recomendaciones a seguir. Además, se aconseja esperar la normalización del servicio antes de reconectar los equipos.