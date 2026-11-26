¡Hasta casi 9 horas sin luz! Anuncian cortes de electricidad este viernes 27 de noviembre: revisa las zonas y horarios Electro Sur Este y Electro Dunas anuncian cortes de luz para trabajos de mantenimiento. Consulta zonas afectadas y horarios.

¡Prepárate! Este viernes 27 de noviembre de 2026, diferentes áreas en Cusco e Ica enfrentarán cortes temporales de luz debido a tareas programadas por Electro Sur Este y Electro Dunas.

La suspensión del servicio comenzará desde las 5:00 a. m. y se prolongará hasta las 4:30 p. m. Los habitantes deberán programar sus actividades con antelación para minimizar inconvenientes.

Corte de luz en Cusco: Zonas y horarios para el 27 de noviembre

Electro Sur Este realizará mantenimiento en los distritos de Cusco y San Jerónimo, generando cortes de diferente duración.

Distrito Horario del corte Duración Cusco 5:00 a. m. a 9:00 a. m. 4 horas San Jerónimo 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 8 horas y 30 minutos

Zonas principalmente afectadas:

Cusco:

Avenidas Argentina, Marcial Velásquez y Wiracocha.

Urbanizaciones Ayuda Mutua, Balconcillo, Guadalupe y otras.

APV José Escobedo y Socorropata.

Diferentes estaciones de radiodifusión.

San Jerónimo:

Vía de Evitamiento, entre el Mercado Mayorista y Granja Kayra.

Varias APVs como Villa del Sol, Santa Cruz entre otras.

Comunidades como Ccachupata, Conchacalla y otras.

Granja Kayra, el Camal Municipal y plantas de SEDA Cusco.

Áreas de Ica con corte de luz este 27 de noviembre

Electro Dunas notificó mediante el comunicado N.° 05228-2026, la interrupción del suministro eléctrico en sectores de Nasca por labores de mejora.

Horario: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Calle Sectores afectados Callao Cuadras 4 y 5 Ignacio Morseky Cuadras 2, 3 y 4 Fermín del Castillo Cuadras 3, 4 y 5 Juan Matta Cuadras 5 y 6 Simón Bolívar Cuadras 2, 3 y 4 Tahona Cuadra 3, N.° 225 y N.° 435

¿Qué medidas tomar durante un corte programado de luz?

Desconectar los electrodomésticos, asegurarse de que los teléfonos estén cargados y mantener las puertas del refrigerador cerradas son algunas recomendaciones a seguir. Además, se aconseja esperar la normalización del servicio antes de reconectar los equipos.