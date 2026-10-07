Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOConcierto BTS en Perú EN VIVO HOY: últimas noticias de su primer show en el estadio San Marcos
EN VIVO

Sarampión se expande en el Perú: ¿por qué no se logra frenar el brote? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Aislados y sin privilegios: INPE envía al Régimen Cerrado Especial a 71 presos por extorsión en penal de Trujillo

Los internos fueron clasificados en el Régimen Cerrado Especial y trasladados bajo estrictas medidas de seguridad, para garantizar así el cumplimiento de las disposiciones penitenciarias.

La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de un operativo bajo el estado de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario.
La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de un operativo bajo el estado de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reubicó a 71 internos del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, entre procesados y sentenciados por delitos considerados graves, como extorsión, robo agravado y organización criminal. La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de las acciones destinadas a reforzar el orden y el control dentro del recinto.

Los internos fueron trasladados y distribuidos de acuerdo con su clasificación penitenciaria dentro del Régimen Cerrado Especial. La intervención se realizó en el penal de Trujillo bajo medidas de seguridad y en el contexto del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, además de las acciones institucionales adoptadas frente a la criminalidad.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Puedes ver

Menores peruanos son reclutados por grupo armado colombiano en el Putumayo

lr.pe

INPE clasifica a los 71 internos en el Régimen Cerrado Especial del penal de Trujillo

La reubicación comprendió a reclusos que afrontan procesos judiciales y a personas con sentencia por delitos graves. Entre los casos considerados se encuentran los vinculados con extorsión, robo agravado y organización criminal. Luego de la intervención, los 71 reclusos fueron distribuidos dentro del Régimen Cerrado Especial conforme a la clasificación correspondiente a cada caso.

La incorporación a este régimen implica que los internos deben sujetarse a las condiciones, restricciones y disposiciones de seguridad establecidas para este tipo de clasificación penitenciaria. De acuerdo con el INPE, la medida busca asegurar que la población penitenciaria permanezca en el régimen que le corresponde y cumpla las reglas previstas dentro del establecimiento penitenciario.

Puedes ver

Madre de Dios: Abaten a 3 delincuentes de la red criminal Los Guardianes de la Pampa

lr.pe

Operativo se ejecutó bajo protocolos de seguridad y actas del Consejo Técnico Penitenciario

El procedimiento estuvo respaldado por las actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario (CTP) y se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad. La intervención se efectuó como parte de las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia y de las acciones institucionales dirigidas al control de la población penitenciaria.

El operativo estuvo a cargo del personal de seguridad interna del Grupo 2 y fue dirigido por el director del penal, José Cabanillas Noriega, junto con el subdirector de Seguridad, John Arancibia Villamonte. El INPE señaló que continuará con las acciones de ordenamiento y control para garantizar el cumplimiento de las restricciones y disposiciones correspondientes a cada régimen penitenciario.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió a toda España y generó el adelanto de las elecciones

Compartimos casi el 99% del ADN con chimpancés y gorilas, pero una diferencia en nuestro cartílago podría explicar por qué sufrimos más artrosis

Denuncian presunta represión en protesta de la PUCP: policía habría apuntado con su arma a estudiante

Sociedad

Denuncian presunta represión en protesta de la PUCP: policía habría apuntado con su arma a estudiante

Policía muere tras sufrir paro cardiaco durante examen físico para ascenso de la PNP en Tacna

Temblor hoy en Perú, miércoles 7 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Muere Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió a toda España y generó el adelanto de las elecciones

Jair Manrique pide investigar a Rafael Santos por discriminación tras alegar que la "falta de oxígeno" condiciona el voto en Cusco

Cámara de Senadores autoriza que Keiko Fujimori viaje a El Salvador y España