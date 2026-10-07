Aislados y sin privilegios: INPE envía al Régimen Cerrado Especial a 71 presos por extorsión en penal de Trujillo

La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de un operativo bajo el estado de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario.

La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de un operativo bajo el estado de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por el Consejo Técnico Penitenciario. Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reubicó a 71 internos del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, entre procesados y sentenciados por delitos considerados graves, como extorsión, robo agravado y organización criminal. La medida fue ejecutada el 7 de octubre como parte de las acciones destinadas a reforzar el orden y el control dentro del recinto.

Los internos fueron trasladados y distribuidos de acuerdo con su clasificación penitenciaria dentro del Régimen Cerrado Especial. La intervención se realizó en el penal de Trujillo bajo medidas de seguridad y en el contexto del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, además de las acciones institucionales adoptadas frente a la criminalidad.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

INPE clasifica a los 71 internos en el Régimen Cerrado Especial del penal de Trujillo

La reubicación comprendió a reclusos que afrontan procesos judiciales y a personas con sentencia por delitos graves. Entre los casos considerados se encuentran los vinculados con extorsión, robo agravado y organización criminal. Luego de la intervención, los 71 reclusos fueron distribuidos dentro del Régimen Cerrado Especial conforme a la clasificación correspondiente a cada caso.

La incorporación a este régimen implica que los internos deben sujetarse a las condiciones, restricciones y disposiciones de seguridad establecidas para este tipo de clasificación penitenciaria. De acuerdo con el INPE, la medida busca asegurar que la población penitenciaria permanezca en el régimen que le corresponde y cumpla las reglas previstas dentro del establecimiento penitenciario.

Operativo se ejecutó bajo protocolos de seguridad y actas del Consejo Técnico Penitenciario

El procedimiento estuvo respaldado por las actas aprobadas por el Consejo Técnico Penitenciario (CTP) y se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad. La intervención se efectuó como parte de las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia y de las acciones institucionales dirigidas al control de la población penitenciaria.

El operativo estuvo a cargo del personal de seguridad interna del Grupo 2 y fue dirigido por el director del penal, José Cabanillas Noriega, junto con el subdirector de Seguridad, John Arancibia Villamonte. El INPE señaló que continuará con las acciones de ordenamiento y control para garantizar el cumplimiento de las restricciones y disposiciones correspondientes a cada régimen penitenciario.