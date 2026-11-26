Excelentes noticias para indocumentados en EE.UU. | Juez federal defiende a dos detenidos tras acudir a sus citas con el ICE: ¿Cuál será su final? Dos ciudadanos rusos, detenidos por el ICE en una cita migratoria en Nashville, podrían evitar la deportación gracias a un fallo judicial.

Dos ciudadanos rusos fueron arrestados por el ICE cuando asistieron a sus controles migratorios habituales; sin embargo, su estadía en Estados Unidos podría continuar gracias a un fallo judicial que abre la posibilidad de que ellos puedan recuperar su libertad y evitar ser deportados.

Según lo que establece la resolución, las autoridades no pueden prolongar su detención sin analizar las particularidades de cada situación y, además, les permite solicitar su libertad a cambio de una fianza.

El fallo que permitirá que dos inmigrantes detenidos por el ICE tras acudir a sus citas queden en libertad

El 19 de octubre, Aleksandr Grishin y Svetlana Grishina fueron a sus citas programadas en una oficina de inmigración de Nashville, Tennessee, pero nunca se imaginaron que terminarían bajo custodia del ICE, pese a que se presentaron para cumplir con sus obligaciones migratorias.

Exactamente un mes después (19 de noviembre), el juez federal Waverly D. Crenshaw Jr., del Tribunal Federal del Distrito Medio de Tennessee, aceptó las dos solicitudes de hábeas corpus presentadas por los ciudadanos rusos. Mediante este recurso, las dos personas cuestionaron la legalidad de su detención y solicitaron protección judicial frente a la medida.

El magistrado rechazó la postura del Gobierno de Trump sobre mantener a los dos bajo detención obligatoria. En este sentido, para sustentar su decisión, se basó en un precedente del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y estableció que cada uno debía tener una audiencia individual de fianza.

Con esta medida, las autoridades tendrán que permitir que se evalúen los casos de Grishin y Grishina, además que puedan recuperar su libertad mientras sigan con sus respectivos procesos migratorios. La resolución también impide que los vuelvan a detener sin derecho a fianza bajo la misma disposición de detención obligatoria.