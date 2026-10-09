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Sociedad

Megaoperativo en Trujillo: intervienen a 260 extranjeros y 60 afrontan proceso de expulsión del país

El operativo, supervisado por autoridades competentes, busca fortalecer el control migratorio y prevenir actividades ilícitas, manteniendo el respeto a los derechos humanos.

Las autoridades enfatizan que este operativo forma parte de la estrategia para fortalecer el control migratorio y prevenir actividades ilícitas, siempre respetando los derechos humanos.
Las autoridades enfatizan que este operativo forma parte de la estrategia para fortalecer el control migratorio y prevenir actividades ilícitas, siempre respetando los derechos humanos.Foto: difusión/Composición LR
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El Ministerio del Interior (Mininter), la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un megaoperativo de control migratorio en Trujillo, región La Libertad, el 9 de octubre. Durante la intervención, las autoridades trasladaron a 260 ciudadanos extranjeros a la sede del Escuadrón Verde para verificar su situación migratoria, como parte de las acciones estatales orientadas al control migratorio y la seguridad ciudadana.

El despliegue se desarrolló en puntos estratégicos de la capital liberteña y contó con la supervisión del ministro del Interior, César Astudillo, y del superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera. Según informó la Agencia Andina, la intervención buscó identificar posibles casos de irregularidad migratoria y aplicar los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

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Control migratorio en Trujillo: identifican a 60 extranjeros en situación irregular

Como resultado de la verificación, las autoridades detectaron que 60 de los ciudadanos intervenidos se encontraban en situación migratoria irregular. De acuerdo con la información difundida por el Mininter, estas personas serán sometidas a los procedimientos correspondientes para determinar si procede su expulsión del territorio nacional.

La identificación de estos casos forma parte de las labores de fiscalización que desarrollan las instituciones responsables de supervisar el cumplimiento de las normas migratorias. La detección de una situación irregular no significa que la expulsión se haya ejecutado, pues la medida deberá determinarse mediante el procedimiento respectivo.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, explicó que el operativo tuvo como propósito verificar la condición migratoria de los ciudadanos extranjeros intervenidos. Asimismo, señaló que las acciones se realizan con firmeza, pero con respeto a los derechos humanos de las personas involucradas.

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Mininter y Migraciones supervisan operativo para reforzar la seguridad ciudadana

La intervención fue supervisada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Migraciones, Luis Yunis Herrera, quienes acompañaron las labores de control efectuadas por los equipos de ambas instituciones junto con la Policía Nacional. La presencia de las autoridades formó parte del despliegue destinado a reforzar la fiscalización migratoria en la ciudad de Trujillo.

Mediante una nota de prensa, el Mininter indicó que estas acciones integran la estrategia gubernamental para fortalecer el control migratorio, detectar situaciones de irregularidad y contribuir a la prevención de actividades ilícitas. El operativo también refleja el trabajo coordinado entre las entidades responsables de aplicar las disposiciones correspondientes.

Migraciones informó que continuará con las labores de verificación y fiscalización en coordinación con la PNP y otras autoridades competentes. Estas intervenciones se desarrollarán conforme a la normativa migratoria y bajo el principio de respeto a los derechos fundamentales, mientras se determinan las medidas aplicables a cada caso detectado.

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